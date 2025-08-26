IITian Aditya Srivastava: यूपीएससी 2023 में रचा इतिहास, बने AIR 1 टॉपर,कुछ ऐसी है आदित्य श्रीवास्तव की सफलता की कहानी

आदित्य लखनऊ के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई CMS अलीगंज ब्रांच से 95% अंकों के साथ पूरी की है। उन्होंने हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में IPS की ट्रेनिंग ली है। हालिया जानकारी के अनुसार, वह उत्तर प्रदेश कैडर में अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आदित्य श्रीवास्तव की IIT कानपुर से लेकर UPSC 2024 में AIR 1 हासिल करने तक की यात्रा, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे कई युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। उनकी बेहतरीन पढ़ाई, पेशेवर अनुभव और जनसेवा के प्रति लगन का मेल उन्हें सबसे अलग बनाता है। वे भारत के उन युवाओं के लिए एक आदर्श हैं जो इस प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। आदित्य श्रीवास्तव: लखनऊ से UPSC AIR 1 तक का सफर आदित्य श्रीवास्तव ने अपने बदलते लक्ष्यों से प्रेरित होकर सोच-समझकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में अपना करियर बनाने का फैसला किया। YouTube पर एक मॉक इंटरव्यू में, उन्होंने अपनी यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां साझा कीं। पहले, गोल्डमैन सैक्स में काम करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि पैसा उनकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत नहीं था।

न्यूज एजेंसी PTI को दिए एक इंटरव्यू में आदित्य श्रीवास्तव ने कहा कि, "मैं सुबह तक प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुझे टॉप 70 में जगह दे दें। यह बात समझने में थोड़ा समय लगा कि मुझे पहली रैंक मिली है। मुझे नहीं लगता कि कोई यह कह सकता है कि उसे पहली रैंक की उम्मीद थी।" श्रीवास्तव के लिए, सिविल सेवा में काम करना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक बड़ा प्रभाव डालने का अवसर था। उन्होंने सिस्टम में सकारात्मक योगदान देने और स्थानीय स्तर पर बदलाव लाने की गहरी इच्छा जताई। सिविल सेवा के ढांचे के भीतर कुछ नया करने की क्षमता ने उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित किया। यह उन्हें नए विचारों और रणनीतियों के साथ प्रयोग करने का एक मंच देता है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले उम्मीदवार आदित्य श्रीवास्तव की कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं। सकारात्मक बदलाव लाने की उनकी इच्छा और पढ़ाई में उनकी काबिलियत यह दिखाती है कि वे हासिल की गई टॉप रैंक के लिए पूरी तरह से योग्य हैं।