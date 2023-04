IRCTC ने यूजर्स को इस ऐप को डाउनलोड करने से किया सावधान, यहां देखें डिटेल्स

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है और लोगों को 'irctcconnect.apk' नाम के संदिग्ध एंड्रॉइड एप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं करने की चेतावनी दी है.

ट्रेन टिकट बुक करने के लिए अगर IRCTC की वेबसाइट या ऐप यूज़ कर रहे है तो ये खबर आपके लिए जरुरी है. IRCTC ने सभी उपयोगकर्ताओं को सावधान करते हुए संदिग्ध एंड्रॉइड एप्लीकेशन से बचने की सलाह दी है.

#IRCTC has a ‘warning’ for all #Android #smartphone users



The #IndianRailways ticketing portal IRCTC has issued an advisory for all its users. In the advisory IRCTC has asked its users not to download a suspicious Android application called irctcconnect.apk.



