IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने वेंकटेश अय्यर, तेंदुलकर के नाम यह रिकॉर्ड

कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुंबई में खेले गए मैच के दौरान शानदार शतक लगाया. अय्यर इस सीजन शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए है.

साथ ही यह आईपीएल 2023 का दूसरा शतक था. अय्यर से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने शतक जड़ा था. हैरी ब्रूक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से आईपीएल में खेलते है.

अय्यर ने खेली 104 रनों की पारी:

वेंकटेश अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली जो अभी तक इस सीजन का सर्वोच्च स्कोर है. अय्यर ने अपनी पारी के दौरान 6 चौके और 9 शानदार छक्के भी लगाये. यह वेंकटेश का पहला टी20 शतक भी था. अय्यर इससे पहले इस सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में 83 रनों की पारी खेली थी.

केकेआर के लिए शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने:

वेंकटेश अय्यर का यह शतक कई मायनों में अहम हो जाता है. वेंकटेश केकेआर की ओर से शतक लगाने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए है. इनसे पहले 2008 में आईपीएल के उद्घाटन सीजन के पहले मैच में ब्रेंडन मैकुलम ने केकेआर की ओर से पहला शतक लगाया था.

ब्रेंडन मैकुलम का वह शतक आईपीएल इतिहास का भी पहला शतक था. मैकुलम के बाद से किसी कोलकाता के खिलाड़ी ने आईपीएल में शतक नहीं जड़ा था. इतनें सालों के लंबे सूखे को वेंकटेश ने ख़त्म किया.

वेंकटेश से पहले, कोलकाता के लिए दूसरा सर्वाधिक स्कोर दिनेश कार्तिक ने बनाया था, कार्तिक ने नाबाद 97 रनों की पारी खेली थी. ब्रेंडन मैकुलम ने 2008 के सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 73 गेंदों में 158 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी.

आईपीएल 2023 के टॉप स्कोरर:

क्र. सं. खिलाड़ी रन गेंद 1. वेंकटेश अय्यर (KKR) 104 51 2. हैरी ब्रूक (SRH) 100 55 3. शिखर धवन (PBKS) 99* 66 4. ऋतुराज गायकवाड़ (CSK) 92 50 5. शिखर धवन (PBKS) 86* 56

आईपीएल में खेलने वाली पहली पिता-पुत्र की जोड़ी:

भारत के पूर्व महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनके पुत्र अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल में खेलने वाले पहले पिता-पुत्र बन गए हैं. गौरतलब है कि अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई इंडियन्स के साथ अपना आईपीएल डेब्यू किया है और मैच में 2 ओवर भी फेकें हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.

अर्जुन ने रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में डेब्यू किया. इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 2008 से 2013 तक मुंबई इंडियंस के लिए 78 मैच खेले थे.

अर्जुन एक तेज गेंदबाज के रूप में टीम में शामिल हुए है साथ ही वह बल्लेबाजी करने के लिए भी जाने जाते है. वर्ष 2022 की आईपीएल नीलामी में MI ने उन्हें 30 लाख रुपये में अपनी टीम के साथ जोड़ा था.

कोलकाता को मिली हार:

कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 185 रन बनाये जिसमें वेंकटेश अय्यर के 104 रन शामिल थे.

जवाब में ईशान किशन के शानदार 58 रन और सूर्यकुमार यादव के 43 रनों की बदौलत मुंबई ने यह टारगेट 17.4 ओवर में ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

किशन ने इस मैच के दौरान अपने 2000 आईपीएल रन भी पूरे किये. वेंकटेश अय्यर को उनकी शानदार बैटिंग के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया.

