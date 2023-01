Top 10 Weekly Current Affairs in Hindi: 08 जनवरी से 14 जनवरी 2023

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी मध्‍यप्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का औपचारिक उद्घाटन किया. 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 08 जनवरी से 10 जनवरी के बीच इंदौर में आयोजित किया गया. प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली थे. इनके अतिरिक्त सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी विशेष अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए. 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम "प्रवासी: अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार" (Pravasis: Reliable Partners in India's Progress in the Age of Amrit) है.

