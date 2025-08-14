Amrit Udyan: इस दिन से आम लोगों के लिए खुल रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, इस गेट से होगी एंट्री

Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
अमृत उद्यान का यह समर एनुअल्स एडिशन 16 अगस्त से 14 सितंबर 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा। इस दौरान प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक प्रवेश किया जा सकेगा, जबकि आखिरी प्रवेश शाम 5:15 बजे तक ही होगा। रखरखाव कार्य के लिए उद्यान हर सोमवार को बंद रहेगा।

ByBagesh Yadav
Aug 14, 2025, 18:53 IST

राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, जिसे देश के सबसे प्रतिष्ठित और खूबसूरत उद्यानों में गिना जाता है, 16 अगस्त से 14 सितंबर 2025 तक आम जनता के लिए खोला जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 14 अगस्त 2025 को अमृत उद्यान समर एनुअल्स एडिशन का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर लोग रंग-बिरंगे फूलों की सजावट, हरे-भरे लॉन, नए आकर्षण और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे, वह भी बिल्कुल मुफ्त। यह अवसर केवल एक महीने के लिए है, इसलिए दिल्ली और आसपास के लोग इसे मिस न करें।

कब से कब खुलेगा अमृत उद्यान: 

अमृत उद्यान का यह समर एनुअल्स एडिशन 16 अगस्त से 14 सितंबर 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा। इस दौरान प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक प्रवेश किया जा सकेगा, जबकि आखिरी प्रवेश शाम 5:15 बजे तक ही होगा। रखरखाव कार्य के लिए उद्यान हर सोमवार को बंद रहेगा।

कैसे करें बुकिंग 

  • एंट्री गेट: गेट नंबर 35, नॉर्थ एवेन्यू रोड

  • शुल्क: प्रवेश पूरी तरह मुफ्त

  • ऑनलाइन बुकिंग:visit.rashtrapatibhavan.gov.in

  • वॉक-इन रजिस्ट्रेशन: प्रवेश द्वार पर लगे सेल्फ सर्विस कियोस्क से

  • सीमा: प्रति बुकिंग अधिकतम 30 लोग (स्कूलों के लिए 100 लोग)

  • एक मोबाइल नंबर से केवल एक बुकिंग

  • शटल सेवा: सेंट्रल सचिवालय से मुफ्त शटल सुविधा उपलब्ध

अपने साथ क्या ले जा सकते है आम आदमी: 

  • मोबाइल फोन

  • इलेक्ट्रॉनिक चाबियां

  • पर्स और हैंडबैग

  • पानी की बोतल, बेबी मिल्क बोतल

  • छतरी (Umbrella)

प्रतिबंध: उपरोक्त के अलावा कोई अन्य वस्तु अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

अमृत उद्यान का मुख्य आकर्षण:

  • बैबलिंग ब्रूक: बहते पानी, छोटे-छोटे झरनों और स्टेपिंग स्टोन्स वाला नया वॉटर फीचर

  • बनयान ग्रोव: रिफ्लेक्सोलॉजी पथ, जंगल ट्रेल और सुकून भरे प्राकृतिक स्वर

  • हर्बल एवं प्लूमेरिया गार्डन: औषधीय पौधों और सुगंधित फूलों का संग्रह

  • बाल वाटिका: बच्चों के लिए विशेष बाग, 225 साल पुराना शीशम का पेड़, नेचर क्लासरूम और ट्रीहाउस

  • बोनसाई गार्डन: 360 से अधिक बोनसाई पौधे, जिनमें कई दुर्लभ किस्में शामिल

  • सीजनल गार्डन्स: कोलियस, सेलेशिया, ट्यूबरोज, ट्यूलिप, गेंदा जैसे फूलों की सजावट

  • वर्टिकल गार्डन: इंस्टाग्राम-योग्य अनोखे पौधों की दीवारें

क्यों है खास यह एडिशन

यह समर एनुअल्स एडिशन न सिर्फ फूलों और हरियाली का नज़ारा कराता है, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का एक अनोखा अनुभव भी देता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी के लिए यहां कुछ न कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। 

