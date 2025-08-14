Amrit Udyan: इस दिन से आम लोगों के लिए खुल रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, इस गेट से होगी एंट्री

राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, जिसे देश के सबसे प्रतिष्ठित और खूबसूरत उद्यानों में गिना जाता है, 16 अगस्त से 14 सितंबर 2025 तक आम जनता के लिए खोला जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 14 अगस्त 2025 को अमृत उद्यान समर एनुअल्स एडिशन का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर लोग रंग-बिरंगे फूलों की सजावट, हरे-भरे लॉन, नए आकर्षण और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे, वह भी बिल्कुल मुफ्त। यह अवसर केवल एक महीने के लिए है, इसलिए दिल्ली और आसपास के लोग इसे मिस न करें।

कब से कब खुलेगा अमृत उद्यान:

अमृत उद्यान का यह समर एनुअल्स एडिशन 16 अगस्त से 14 सितंबर 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा। इस दौरान प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक प्रवेश किया जा सकेगा, जबकि आखिरी प्रवेश शाम 5:15 बजे तक ही होगा। रखरखाव कार्य के लिए उद्यान हर सोमवार को बंद रहेगा।