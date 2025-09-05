NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
दिल्ली के 7 ऐतिहासिक शहर कौन-से हैं, यहां जानें

दिल्ली को दिल वालों का शहर कहा जाता है। भारत का यह शहर अपने आप में सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। यह शहर कुल 7 बार बसा और उजड़ा। ऐसे में क्या आप दिल्ली के 7 ऐतिहासिक शहरों के बारे में जानते हैं। यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

दिल्ली के सात ऐतिहासिक शहर
भारत में बसे दिल्ली को दिल वालों का शहर भी कहा जाता है। इतिहास उठाकर देखें, तो हमें अतीत के पन्नों में यह शहर 7 बार बसा और उजड़ा हुआ मिलता है। दिल्ली में समय-समय अलग शासकों का शासन रहा, जिन्होंने शहर को अपने हिसाब से बसाया, लेकिन समय-समय पर होने वाले विदेशी आक्रमण की वजह से शहर कई बार उजड़ा और बसा। आज दिल्ली में मौजूद नई दिल्ली भारत की राजधानी है और यह शहर विशेष महत्त्व भी रखता है। इस लेख के माध्यम से हम दिल्ली के 7 ऐतिहासिक शहरों के बारे में जानेंगे।

दिल्ली का पहला शहर 

दिल्ली के लाल कोट को दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इसकी नींव 8वीं शताब्दी में राजा अनंगपाल तोमर ने रखी थी। वहीं, 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने इसका विस्तार किया। आज भी इस किले की दीवारों को लाल किले के पास देखा जा सकता है।

दिल्ली का दूसरा शहर

दिल्ली में बसा दूसरा शहर सिरी कहलाता है। आज इसे सिरी फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इस शहर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनवाया था। इस शहर को मजबूत किलेबंदी के साथ बनवाया गया था। हालांकि, आज इसके कुछ ही अवशेष बचे हैं।

दिल्ली का तीसरा शहर

दिल्ली का तीसरा शहर तुगलकाबाद रहा है। इसकी स्थापना1321 ईस्वी में तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इस शहर को भी मजबूत दीवारों के साथ बनवाया गया था। किले को लेकर कहा जाता है कि एक सूफी संत के श्राप के बाद इस किले को छोड़ दिया गया था।

दिल्ली का चौथा शहर

दिल्ली का चौथा शहर जहांपनाह कहलाता है, जिसका निर्माण मुहम्मद बिन तुगलक ने 1326 ईस्वी में कराया था। इसे सिरी फोर्ट और तुगलकाबाद को जोड़ने के लिए बनाया गया था।

दिल्ली का पांचवा शहर

दिल्ली का पांचवा शहर फिरोज शाह कोटला कहलाता है। इसकी स्थापना 1354 ईस्वी में हुई थी। इसमें मस्जिद से लेकर बाग और भव्य महल बनवाए गए थे, लेकिन समय के साथ यह खंडहर बन गया है। आज यहां अशोका पिलर भी देखा जा सकता है। साथ ही, यहां एक मस्जिद भी मौजूद है। यह शहर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली गेट के पास है।

दिल्ली का छठा शहर

दिल्ली का छठा शहर दीनपनाह या शेरगढ़ या फिर पुराना किला कहलाता है। इसकी नींव मुगल शासक हुमायूं ने 1533 ईस्वी में रखी थी। किले का निर्माण पूरा होने से पहले ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और किले का नाम शेरगढ़ रख दिया था। आज इस किले को पुराना किला भी कहा जाता है।

शाहजहांनाबाद बना सातवां शहर

दिल्ली का शाहजहांनाबाद 7वां शहर कहलाता है। इसकी स्थापना मुगल शासक शाहजहां द्वारा 1639 में की गई थी। इस शहर में लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक और कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। 

