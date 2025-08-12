क्या समुद्र में भी पाए जाते हैं मगरमच्छ, जानें जवाब

दुनिया में जलीय जीवों में मगरमच्छ सरीसृपों की एक विशेष प्रकार की प्रजाति है। सरीसृपों में यह बेहद आक्रामक प्रजाति है, जो कि अपने शिकार के लिए जानी जाती है। दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ भारत में भी मगरमच्छ पाए जाते हैं। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि मगरमच्छ या मगरमच्छ की एक प्रजाति घड़ियाल नदी, झील या दलदली क्षेत्र में होती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि समुद्र में भी मगरमच्छ होते हैं या नहीं, क्या है इसका जवाब, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।
क्या समुद्र में भी पाए जाते हैं मगरमच्छ
सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि क्या समुद्र में भी मगरमच्छ पाए जाते हैं। आपको बता दें कि इसका जवाब ‘हां’ है। समुद्र में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, जिसे खारे पानी का मगरमच्छ या एस्टूएराइन मगरमच्छ भी कहा जाता है।
दुनिया में कहां-कहां पाए जाते हैं समुद्री मगरमच्छ
समुद्री मगरमच्छ भारत के पूर्वी तटों से लेकर इंडोनेशनिया, मलेशिया, थाइलैंड व ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं। इन मगरमच्छों को अक्सर डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है। यह वह स्थान होता है, जहां मीठा पानी खारे पानी के साथ मिलता है। इन मगरमच्छों की विशेषता यह है कि ये समुद्र में लंबी दूरी भी तय कर सकते हैं।
भारत में कहां पाए जाते हैं समुद्री मगरमच्छ
भारत में समुद्री मगरमच्छों को आप ओडिसा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पंश्चिम बंगाल के सुंदरबन में देख सकते हैं। यहां दलदली क्षेत्र में भी खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं।
कितना होता है वजन
समुद्री मगरमच्छ अपने बड़े आकार के लिए जाने जाते हैं। इनमें नर मगरमच्छ की लंबाई 20 फीट से भी अधिक हो सकती है, जबकि मादा मगरमच्छ की लंबाई कम होती है। वहीं, कुछ मगरमच्छ का वजन 1 टन तक होता है।
खारे पानी में कैसे जीवित रहते हैं मगरमच्छ
खारे पानी के मगरमच्छों में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, जो कि इनकी जीभ में लगी होती है। इसकी मदद से मगरमच्छ अपने अंदर का नमक बाहर निकालते हैं, जिससे यह आसानी से खारे पानी में जीवित रहते हैं।
अधिक आक्रामक होते हैं समुद्री मगरमच्छ
खारे पानी के मगरमच्छ मीठे पानी के मगरमच्छों की तुलना में अधिक आक्रामक होते हैं। यह अपने शिकार के तरीके के लिए जाने जाते हैं। इन मगरमच्छों के जबड़े की पकड़ मजबूत होती है, जिससे बमुश्किल ही ये अपने शिकार को छोड़ते हैं। इस प्रजाति को अक्सर पानी में छुपकर शिकार करने के लिए जाना जाता है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation