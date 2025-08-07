National Handloom Day: भारत में किस राज्य का कौन-सा हथकरघा उत्पाद है प्रसिद्ध, देखें लिस्ट

भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस(National Handloom Day) का आयोजन किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य हथरघा कारीगरों को प्रोत्साहन देना, उद्योग को पुनःस्थापित करना और पारंपरिक कला का समर्थन देकर उसे मान्यता देना है। देश में पहला हथकरघा दिवस का आयोजन 7 अगस्त, 2015 को किया गया था। भारत में अलग-अलग राज्यों की अपनी विशिष्ट हथकरघा कला है। इसे लेख में हम कुछ राज्यों की हथकरघा कला के बारे में जानेंगे। जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में लखनऊ की चिकनकारी जानी जाती है, जिसे सफेद और महीन धागे से किया जाता है। यह अमूमन सफेद या हल्के रंग के कपड़ों पर ही की जाती है। वहीं, वाराणसी के बनारस साड़ी अपनी बुनाई और सोने-चांदी के धागों के लिए कढ़ाई के लिए जानी जाती है। इसी प्रकार भदोही के कालीन विश्व प्रसिद्ध है, जिन्हें हाथों से बुना जाता है। इस शहर को कालीन नगरी भी कहा जाता है।

पश्चिम बंगाल यहां की जामदानी साड़ी बारीक बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मलमल के कपड़े पर होती है। इसके अलावा तंगेल, गरद और कोरियल साड़ियां भी अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं। तमिलनाडू यहां की कांचीवरम साड़ी अपने रेशम के कपड़े व शानदार बुनाई के लिए जानी जाती है। गुजरात गुजरात की बांधनी साड़ी को बांधकर अलग-अलग रंग के पैटर्न बनाए जाते हैं। यह गुजरात की पुरानी कला है, जो आज भी जीवंत है। वहीं, यहां की घरचोला साड़ी भी विश्व विख्यात है। ओडिसा ओडिसा में संबलपुरी इकत हथकरघा कला अपनी बुनाई तकनीक लिए जाना जाता है। यहां बुनाई से पहले घागों को बांधकर रंगा जाता है। असम असम का मुगा रेशम अपनी शानदार चमक के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहां की महिलाएं पारंपरिक रूप से मेखला चादर को पहनती हैं, जो कि रेशम से बनी साड़ियां होती हैं। कर्नाटक कर्नाटक कै मैसूर सिल्क किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह मुख्य रूप से सोने के धागों वाले बॉर्डर के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, यहां की बीदरी कला अनोखी है, जिसमें धातु पर चांदी से काम किया जाता है।