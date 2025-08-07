कब और कैसे हुआ था बिहार राज्य का गठन, यहां जानें इतिहास

बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। प्राचीन समय में यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसे माना जाता है कि यहां मौजूद बौद्ध मठों(विहार) के कारण राज्य का नाम बिहार पड़ा। आज भी यहां बौद्ध से जुड़े स्थल हैं, जहां बौद्ध धर्म के अनुयायी पहुंचते हैं।

राज्य का समृद्ध इतिहास, संस्कृति और अनूठी परंपराएं इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती हैं। इसके अतिरिक्त, कला से लेकर वास्तुकला में राज्य ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। राज्य का इतिहास हजारों साल पुराना है। हालांकि, इस लेख में हम बिहार राज्य के आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसके तहत राज्य के गठन के बारे में पढ़ेंगे।

पहले बंगाल प्रेसीडेंसी का हुआ करता था हिस्सा

बिहार राज्य पहले बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों को यह महसूस होता था कि बंगाल द्वारा उनके अधिकारों और संस्कृति की उपेक्षा हो रही है। इससे एक अलग राज्य के गठन की मांग को बढ़ावा मिला। वहीं, जब दिसंबर, 1911 में दिल्ली दरबार लगा, तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने बिहार को अलग राज्य बनाने की घोषणा की। इसके बाद 22 मार्च, 1912 को बंगाल, बिहार और असम कानून अधिनियम के तहत ओडिसा और बिहार को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया। आपको बता दें कि हर साल 22 मार्च को ही बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है।