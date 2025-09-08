भारत का पहला बैंक कौन-सा था, यहां जानें नाम

भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निजी से लेकर सरकारी बैंक मौजूद हैं। आपने भारत के कई बैंकों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। किसी-न-किसी बैंक में आपका खाता भी जरूर होगा। भारत में बैंकों का इतिहास नया नहीं है, बल्कि यह कई साल पुराना है। इसकी नींव ब्रिटिश समय में ही पड़ गई थी। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। भारत में बैंकिंग का इतिहास भारत में बैंकिंग के इतिहास की बात करें, तो 18वीं शताब्दी के अंत में बैंकिंग की शुरुआत हुई थी। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देश में वित्तीय लेनदेन को व्यवस्थित करने के लिए अलग-अलग प्रयास कर रही थी। उस समय वित्तीय लेनदेने की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंक की स्थापना की गई थी। भारत का पहला बैंक कौन-सा था

अब सवाल है कि भारत का पहला बैंक कौन-सा था। आपको बता दें कि भारत का पहला बैंक- बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसकी स्थापना 1770 में कोलकाता में की गई थी। किसने की थी स्थापना भारत के पहले बैंक की स्थापना एक ब्रिटिश एजेंसी हाउस एलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा की गई थी। उस समय इसकी स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्तीय लेनदेने को संभालने के लिए की गई थी। जब हमेशा के लिए बंद हो गया बैंक यह बैंक बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका। साल 1829-32 के दौरान देश में वित्तीय संकट हुआ और इसकी मार बैंक को भी झेलनी पड़ी। ऐसे में यह बैंक दिवालिया घोषित हुआ और अंततः 1832 में यह पूरी तरह से हमेशा के लिए इतिहास बन कर रह गया। इन बैंकों ने भी बनाई अपनी जगह उस समय बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद कई अन्य बैंक भी हुए, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि, इनमें से कुछ बैंक बंद भी हो गए। इनमें से एक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जो 1786 में स्थापित हुआ था। लेकिन, साल 1791 में यह बंद हो गया।