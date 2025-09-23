क्या आप जानते हैं कि GST का पूरा नाम क्या है? या इसे भारत में पहली बार कब लागू किया गया था? यहां एक नई जानकारी दी गई है। GST काउंसिल ने 2025 में एक बड़े सुधार को मंजूरी दी है। पुराने चार-स्लैब वाले सिस्टम (5%, 12%, 18% और 28%) को अब बदल दिया गया है। इसकी जगह अब एक आसान दो-स्लैब वाला सिस्टम लाया गया है: 5% और 18%। लक्जरी और सिन गुड्स के लिए एक खास 40% का स्लैब जोड़ा गया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो गए हैं।
क्या आप जानते हैं कि अब कौन-सी चीजें टैक्स-फ्री हो गई हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एयर कंडीशनर या हेल्थ इंश्योरेंस पर कितनी दर लागू होती है? मोटरसाइकिलों पर GST कितना लगता है?
अगर आप यह सब जानने के लिए उत्सुक हैं, तो अपनी जानकारी को परखने का यह सही समय है! इस आर्टिकल में हम आपके लिए GST पर 10 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं। खुद को चुनौती दें, कुछ नया सीखें और देखें कि आप भारत के टैक्स सिस्टम के बारे में कितना जानते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं!
GST पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर
1. 2025 में पेश की गई नई GST स्लैब संरचना क्या है?
a) 5%, 12%, 18%, 28%
b) 0%, 5%, 18%, 40%
c) 5%, 18%, 40%
d) 5%, 15%, 30%
उत्तर: c)
स्पष्टीकरण: GST काउंसिल ने 2025 में टैक्स संरचना को आसान बनाकर तीन स्लैब में बदल दिया है: जरूरी चीजों के लिए 5%, सामान्य वस्तुओं/सेवाओं के लिए 18%, और लक्जरी/सिन गुड्स के लिए 40%।
2. नई GST स्लैब किस तारीख से लागू हुई है?
a) 1 जुलाई 2025
b) 15 अगस्त 2025
c) 22 सितंबर 2025
d) 1 अक्टूबर 2025
उत्तर: c)
स्पष्टीकरण: नई GST संरचना नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गई हैं।
3. GST का पूरा नाम क्या है?
a) जनरल सेल्स टैक्स
b) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
c) गवर्नमेंट सर्विसेज टैक्स
d) ग्रॉस सप्लाई टैक्स
उत्तर: b)
स्पष्टीकरण: GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। यह भारत का एक एकीकृत अप्रत्यक्ष टैक्स सिस्टम है।
4. भारत में GST से जुड़े फैसले कौन-सी संस्था लेती है?
a) RBI
b) SEBI
c) GST काउंसिल
d) फाइनेंस कमीशन
उत्तर: c)
स्पष्टीकरण: GST काउंसिल भारत में GST की दरों और नीतियों पर मुख्य फैसले लेती है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
5. GST लागू होने के बाद कौन-सा टैक्स खत्म कर दिया गया?
a) इनकम टैक्स
b) सर्विस टैक्स
c) कॉर्पोरेट टैक्स
d) कस्टम्स ड्यूटी
उत्तर: b)
स्पष्टीकरण: GST ने सर्विस टैक्स, वैट और एक्साइज ड्यूटी जैसे कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली।
6. भारत में GST पहली बार कब लागू किया गया था?
a) 1 अप्रैल 2017
b) 1 जुलाई 2017
c) 1 जनवरी 2018
d) 1 मार्च 2016
उत्तर: b)
स्पष्टीकरण: GST को आधिकारिक तौर पर पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था।
7. GST बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन-सा था?
a) महाराष्ट्र
b) असम
c) गुजरात
d) तमिलनाडु
उत्तर: b)
स्पष्टीकरण: असम अपनी विधानसभा में GST बिल पास करने वाला पहला राज्य था।
8. CGST एक्ट के तहत CGST की अधिकतम दर क्या है?
a) 14%
b) 18%
c) 28%
d) 40%
उत्तर: a)
स्पष्टीकरण: CGST एक्ट में सेंट्रल GST के लिए अधिकतम 14% की दर तय की गई है।
9. IGST का पूरा नाम क्या है?
a) इंटरनल GST
b) इंटीग्रेटेड GST
c) इंडियन GST
d) इंटरस्टेट GST
उत्तर: b)
स्पष्टीकरण: IGST अंतर-राज्यीय लेन-देन और आयात पर लगाया जाता है।
10. GST किस तरह का टैक्स है?
a) उत्पत्ति-आधारित
b) उत्पादन-आधारित
c) गंतव्य-आधारित
d) निर्यात-आधारित
उत्तर: c)
स्पष्टीकरण: GST वहां वसूला जाता है, जहां वस्तुओं/सेवाओं का उपभोग होता है, न कि वहां जहां उनका उत्पादन होता है।
