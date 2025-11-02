Check Women's ODI World Cup Winners List
अब घर बैठे मुफ्त में करें आधार कार्ड अपडेट, यह है प्रक्रिया

By Kishan Kumar
Nov 2, 2025, 13:37 IST

अब आप घर बैठे अपना आधार कार्ड मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा केंद्र सरकार की ओर से एक निश्चित अवधि के लिए दी गई है। ऐसे में अब आधार केंद्र के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इससे लोगों को समय और पैसा, दोनों बचेगा। क्या है पूरी प्रक्रिया, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

आधार कार्ड फ्री अपडेट
यदि आपको भी अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है और आपके पास आधार केंद्र के चक्कर लगाने का समय नहीं है, तो अब इसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि, अब आप घर बैठे ही अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। ऐसे में आपको बार-बार आधार केंद्र की चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

खास बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से यह सुविधा एक निश्चित अवधि के लिए निशुल्क रखी गई है। इसके बाद एक तय राशि ली जाएगी। घर बैठे कैसे होगा आधार कार्ड अपडेट, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

आधार कार्ड में क्या-क्या होगा अपडेट

आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी घर बैठे ही अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बार-बार केंद्रों पर नहीं जाना होगा। हालांकि, सिर्फ बायोमेट्रिक बदलाव जैसे कि फिंगर प्रिंट, आइरिस या फोटो अपडेट के लिए आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। सरकार की ओर से यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। 

कब तक फ्री होगा आधार अपडेट 

सरकार की ओर से फ्री अपडेट के लिए एक अवधि तय की गई है। न्यूज एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक,  यूआइडीएआइ ने घोषणा की है कि 14 जून, 2026 तक ऑनलाइन आधार अपडेट करना मुफ्त रहेगा। वहीं, कार्डधारकों दी गई जानकारी जैसे कि नाम व पता का सत्यापन पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड से अपने आप होगा। 

आधार से पैन कार्ड लिंक करना जरूरी

अब हर आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। यदि 31 दिसंबर, 2025 तक आपने ऐसा नहीं किया है, तो 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और पैन कार्ड को टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया में उपयोग करना मुश्किल होगा। 

खुद से ऐसे अपडेट करें आधार कार्ड

-सबसे पहले माइआधार पोर्टल पर पहुंचें।

-यहां अपना आधार कार्ड नंबर लॉगइन करें, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा।

-अब अपडेट आधार कार्ड का विकल्प चुनें। साथ ही, उस श्रेणी का चयन करें, जिसमें बदलाव करना है।

-संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें और रिक्वेस्ट सबमिट कर दें। इसे आप ऑनलाइन  भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड का क्या स्टेटस है।

-सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका अपडेटेड आधार कार्ड दिखेगा। 

तय अवधि के बाद इतनी लगेगी फीस

-नाम, पता या मोबाइल नंबर-  75 रुपये

-फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फोटो  -125 रुपये

-5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट  - मुफ्त

-आधार सेवा केंद्रों पर अपडेट  - 75 रुपये(14 जून 2026 तक ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट फ्री रहेगा)

-आधार रीप्रिंट  - 40 रुपये

-घर पर नामांकन सेवा के लिए केवल पहले व्यक्ति के लिए   - 700 रुपये(इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति 350 रुपये)

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
