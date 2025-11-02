अब घर बैठे मुफ्त में करें आधार कार्ड अपडेट, यह है प्रक्रिया

यदि आपको भी अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है और आपके पास आधार केंद्र के चक्कर लगाने का समय नहीं है, तो अब इसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि, अब आप घर बैठे ही अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। ऐसे में आपको बार-बार आधार केंद्र की चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से यह सुविधा एक निश्चित अवधि के लिए निशुल्क रखी गई है। इसके बाद एक तय राशि ली जाएगी। घर बैठे कैसे होगा आधार कार्ड अपडेट, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। आधार कार्ड में क्या-क्या होगा अपडेट आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी घर बैठे ही अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बार-बार केंद्रों पर नहीं जाना होगा। हालांकि, सिर्फ बायोमेट्रिक बदलाव जैसे कि फिंगर प्रिंट, आइरिस या फोटो अपडेट के लिए आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। सरकार की ओर से यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कब तक फ्री होगा आधार अपडेट

सरकार की ओर से फ्री अपडेट के लिए एक अवधि तय की गई है। न्यूज एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक, यूआइडीएआइ ने घोषणा की है कि 14 जून, 2026 तक ऑनलाइन आधार अपडेट करना मुफ्त रहेगा। वहीं, कार्डधारकों दी गई जानकारी जैसे कि नाम व पता का सत्यापन पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड से अपने आप होगा। आधार से पैन कार्ड लिंक करना जरूरी अब हर आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। यदि 31 दिसंबर, 2025 तक आपने ऐसा नहीं किया है, तो 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और पैन कार्ड को टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया में उपयोग करना मुश्किल होगा। खुद से ऐसे अपडेट करें आधार कार्ड -सबसे पहले माइआधार पोर्टल पर पहुंचें। -यहां अपना आधार कार्ड नंबर लॉगइन करें, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। -अब अपडेट आधार कार्ड का विकल्प चुनें। साथ ही, उस श्रेणी का चयन करें, जिसमें बदलाव करना है।