Independence Day 2023: मेरी माटी-मेरा देश अभियान क्या है, जानें

Independence Day 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को मन की बात के 103वें संस्करण के दौरान 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एक अनोखे विचार का हवाला दिया था।

उन्होंने अमृत महोत्सव समारोह के दौरान 'मेरी माटी- मेरा देश' अभियान की घोषणा की थी, जो कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाला अभियान है। क्या है यह अभियान और क्यों किया गया है जारी, जानने के लिए यह पूरा लेख पढ़ें।

भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन होगा। पीएम मोदी ने 'मेरी माटी-मेरा देश' अभियान का सुझाव देते हुए कहा था कि इसकी टैगलाइन 'मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन' है। अभियान वेबसाइट के अनुसार, "राष्ट्रव्यापी अभियान राष्ट्र और बहादुरों की उपलब्धियों काे जश्न मनाने को लेकर है।"

इस वर्ष यह अभियान गांव, पंचायत, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके 'जनभागीदारी' को बढ़ावा देने के लिए है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात एपिसोड 103 में कहा था, ''इसके तहत हमारे अमर शहीदों की याद में देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

As India celebrates 75 years of independence, join the #MeriMaatiMeraDesh campaign – a digital tribute to our Bravehearts. Let's unite in gratitude and create digital Shilaphalakams that stay through time. #JanBhagidari #VeeronKaVandan pic.twitter.com/sEt884uTfd