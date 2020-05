International Nurses Day 2020: वर्तमान थीम, इतिहास और महत्व

International Nurses Day 2020: सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में नर्स अपरिहार्य हैं. नर्स हमारे चिकित्सा संस्थानों में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं और लोगों को स्वास्थ्य रहने में बड़ा योगदान देते हैं. यह दिन उनके योगदान को समर्पित है. आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का थीम क्या है, इतिहास, इसे कैसे मनाया जाता है और कुछ अन्य तथ्य.

इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स (ICN) प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस संसाधनों के उत्पादन और वितरण के साथ इस महत्वपूर्ण दिन को मनाता है.

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2020: थीम

इस साल का थीम “Nursing the World to Health” है.

नर्स और मिडवाइफ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. ये वे लोग हैं जो माताओं और बच्चों की देखभाल के लिए अपना जीवन समर्पित करती हैं; जीवन भर प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य सलाह देना; वृद्ध लोगों की देखभाल और आमतौर पर रोजमर्रा की आवश्यक स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना. इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतरराष्ट्रीय वर्ष (International Year of the Nurse and the Midwife) के रूप में नामित किया है.

कोरोना वायरस से लड़ने में नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साहसी काम को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है. ये वो लोग है जो फ्रंटलाइन पर हम सबके लिए COVID-19 से लड़ने में मदद कर रहे हैं बिना अपनी जान की परवाह किये.

यह थीम नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को इस दिन का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, लेकिन साथ ही यह जानकारी और संसाधन भी प्रदान करेगा जो पूरे वर्ष में इस पेशे की रूपरेखा को बढ़ाने और नर्सिंग परिवार में एक नई पीढ़ी को आगे लाने में आवश्यक होगा.

आइये अब अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के इतिहास के बारे में जानते हैं. आखिर इसे कब से मनाना शुरू किया गया और कैसे?

अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा और कल्याण विभाग की 1953 डोरोथी सदरलैंड (Dorothy Sutherland) ने राष्ट्रपति Eisenhower को अगले वर्ष के अक्टूबर में "नर्स दिवस" घोषित करने का प्रस्ताव भेजा. इसकी उद्घोषणा (proclamation) कभी नहीं की गई थी.

जनवरी 1974 में, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स (ICN) ने घोषणा की कि 12 मई को " अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस" मनाया जाएगा. 1965 के बाद से, ICN ने "अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस" मनाया. 12 मई इसलिए रखा गया क्योंकि इसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जो आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक हैं.

हर साल इस दिन ICN अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस किट तैयार करता है और वितरित करता है जिसमें शैक्षिक और सार्वजनिक सूचना सामग्री होती है जो जनता के बीच नर्सों द्वारा उपयोग की जा सकती है. आपको बता दें कि 1998 से 8 मई को राष्ट्रीय छात्र नर्स दिवस (National Student Nurse's Day) मनाया जाता है और 6 मई से 12 मई तक राष्ट्रीय नर्स सप्ताह (National Nurses week) चलता है.

आइये अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानते हैं?

फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई, 1820 को फ्लोरेंस (इटली) में हुआ था, और उनको आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है. वह ‘लेडी विद द लैंप’ (The Lady with the Lamp) के नाम से भी प्रसिद्ध हैं.वह एक ब्रिटिश नर्स, सांख्यिकीविद और समाज सुधारक थीं, जो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक दार्शनिक थीं. क्रीमियन युद्ध के दौरान, उन्हें ब्रिटिश सैनिकों का नर्सिंग का प्रभार दिया गया था. वह वार्डों में कई घंटे बिताती थी और पूरी रात वह मरीजों की देखभाल करती थी, उनके पास जाती थी, रात में हाथ में लैंप लेकर घूमती थी और इसलिए एक छवि "लेडी विद द लैंप" के रूप में स्थापित हो गई.

नर्सिंग शिक्षा को औपचारिक रूप देने के उनके प्रयासों के कारण, पहला वैज्ञानिक रूप से आधारित नर्सिंग स्कूल, नाइटिंगेल स्कूल ऑफ़ नर्सिंग, लंदन के सेंट थोमस अस्पताल में 1860 में खोला गया था. उन्होंने वर्कहाउस इनफ़र्मियों में मिडवाइफ और नर्सों के लिए प्रशिक्षण स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. क्या आप जानते हैं कि वह पहली महिला थीं जिन्हें 1907 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था.

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कैसे मनाया जाता है?

UK में जनता से मंगलवार (12 May, 2020) को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर "shine a light" के लिए कहा गया है.

यह इस साल दुनिया भर के नर्सिंग पेशेवरों के प्रयासों को पहचानने के लिए किया जाएगा क्योंकि वे कोरोनोवायरस से निपटने में मदद कर रहे हैं. इस दिन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर, लोगो, रिपोर्ट, विडियो इत्यादि बनाए जा रहे हैं. कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जैसे देशों में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस सप्ताह भर के जश्न का हिस्सा हैं, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय नर्स सप्ताह के रूप में जाना जाता है.

इस दिन शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों में सेमिनार, विभिन्न प्रकार की सामुदायिक कार्यक्रम, डिबेट्स, प्रतियोगिताएं, चर्चाएँ आयोजित की जाती हैं, जहाँ नर्सों को सम्मानित किया जाता है और उनकी सराहना की जाती है. डॉक्टर, प्रशासक, और रोगी उपहार, फूल वितरित करते हैं, रात्रिभोज का आयोजन करते हैं, इत्यादि.

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाने का क्या महत्व है?

पूरी दुनिया में, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि नर्सिंग दुनिया में सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल पेशा है और वे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (MDG) को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कारक हैं. रोगियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने के लिए नर्सों को कई प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नर्सों को सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का ज्ञान होता है. क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय नर्स संघ (NNA) नर्सों को प्रोत्साहित करने, शिक्षा प्रदान करने, अच्छी तरह से सूचित, सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ताकि वे अपना काम ठीक से कर सकें? इसके अलावा, NNA स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ भी काम करता है.

तो अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि प्रत्येक वर्ष, ICN अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर वैश्विक समारोहों का नेतृत्व करता है, जो पारंपरिक रूप से 12 मई को नर्सिंग अग्रणी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की सालगिरह पर आयोजित किया जाता है.

