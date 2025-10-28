उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है IT राजधानी, जानें यहां

भारत के नक्शे में यदि उत्तर प्रदेश का स्थान देखें, तो यह महत्त्वपूर्ण स्थान पर है, जहां यह नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। वहीं, यमुना और गंगा जैसी महत्त्वपूर्ण नदियां यहां दोआब क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिससे यह क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपजाऊ बन जाता है। भारत का यहा राज्य 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरे भारत का करीब 7.33 फीसदी हिस्सा है। यहां प्रत्येक जिले और शहरों की अपनी विशेषता है। इस कड़ी में क्या आपने कभी यूपी के ऐसे शहर के बारे में सुना या पढ़ा है, जिसे आईटी राजधानी भी कहा जाता है। कौन-सा है शहर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। उत्तर प्रदेश का परिचय उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी, 1950 को किया गया था। इससे पहले अंग्रेजों के जमाने में इस क्षेत्र को संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। यदि थोड़ा और पीछे जाएं, तो यहां अलग-अलग सूबे हुआ करता था। अंग्रेजों ने यहां उत्तर-पश्चिम प्रांत का गठन किया और बाद में 1856 में अवध का विलय कर दिया, जिसके बाद आगरा एवं अवध सूबे को उत्तर-पश्चिम प्रांत में शामिल कर लिया था। इतिहास के पन्नों यदि और पलटें, तो यहां हमें कभी कौसल और पांचांल साम्राज्य देखने को भी मिलता है।

उत्तर प्रदेश में कुल कितने शहर हैं सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने शहर हैं। आपको बता दें कि साल 2011 की जनगणना में यहां कुल 915 शहर रिकॉर्ड किए गए थे। इनमें छोटे कस्बें भी शामिल थे। वहीं, यहां कुल 75 जिले, 351 तहसील, 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद् और 1 लाख से अधिक गांव हैं। किस शहर को कहा जाता है IT राजधानी अब हम यह जान लेते हैं कि यूपी में किस शहर को IT राजधानी राजधानी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह गौतमबुद्ध नगर जिले में स्थित नोएडा शहर है। इस शहर को यूपी की IT राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है IT राजधानी नोएडा में देश-विदेश की कई बड़ी आईटी कंपनियां के कार्यालयों से लेकर सॉफ्टवेयर डेवेलेपमेंट केंद्र मौजूद हैं। वहीं, इन कंपनियों के लिए नोएडा में अलग से आईटी पार्क भी विकसित किया गया है, जिससे कंपनियों को कर व अन्य सुविधाओं में लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त, यहां मोबाइल निर्माण का बड़ा हब है, जिससे इसकी पहचान इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में होती है। इसका सीधा जुड़ाव आईटी से है। इन्हीं सब कारणों की वजह से नोएडा को आईटी राजधानी भी कहा जाता है।