उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा कौन-सा है, जानें यहां

उत्तर प्रदेश में यदि परिवहन व्यवस्था की बात करें, तो यह सबसे बड़ी परिवहन व्यवस्थाओं में से एक है। प्रदेश में प्रतिदिन लाखों यात्री हजारों बसों के माध्यम से सैकड़ों डीपों से यात्रा शुरू कर अपनी-अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। समय के साथ राज्य की परिवहन व्यवस्था ने भी रफ्तार भरी और आज यह देश की सबसे बड़ी राज्य सड़क परिवहन व्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी का सबसे बड़ा बस अड्डा कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
यूपी का परिचय
उत्तर प्रदेश आज जिस जगह पर है, वहां कभी कोसल और पांचाल साम्राज्य हुआ करता था। बाद में यहां शर्की पहुंचे, तो उन्होंने यहां जौनपुर बसाया। वहीं, जब मुगलों का शासन हुआ, तो उन्होंने यहां अवध सूबा बसाया, जिसकी कमान नवाबों के हाथों में रही। कुछ समय बाद ब्रिटिश राज हुआ, तो उन्होंने यहां उत्तर-पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसे बाद में अवध सूबे में मिला दिया गया और यह संयुक्त प्रांत कहलाया। आजादी के बाद राज्य का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया।
यूपी में कब शुरू हुई सड़क परिवहन सेवा
सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यूपी में राज्य सड़क परिवहन सेवा कब शुरू हुई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम(UPSRTC) की शुरुआत 15 मई, 1947 को हुई थी। उस समय करीब 250 कर्मचारियों और 421 बसों के साथ यूपी में बस सेवा की शुरुआत की गई थी।
किन दो शहरों के बीच शुरू हुई थी बस सेवा
यूपी में पहली बस सेवा 1947 में लखनऊ से बाराबंकी शहरों के बीच शुरू हुई थी। उस समय बस में करीब 20 से 25 यात्रियों ने सफर किया था। वहीं, किराये की बात करें, तो उस समय बस का किराया करीब 15 पैसे रखा गया था।
यूपी का सबसे बड़ा बस अड्डा कौन-सा है
यूपी के सबसे बड़े बस अड्डे की बात करें, तो यह झकरकटी बस अड्डा है।
कहां है बस अड्डा
झकरकटी बस अड्डा कानपुर शहर में स्थित है, जिसे इंटरसिटी बस टर्मिनल भी कहा जाता है। यहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। यह बस अड्डा दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्य के लिए बस सेवा के लिए जाना जाता है।
