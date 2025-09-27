उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा कौन-सा है, जानें यहां

उत्तर प्रदेश में यदि परिवहन व्यवस्था की बात करें, तो यह सबसे बड़ी परिवहन व्यवस्थाओं में से एक है। प्रदेश में प्रतिदिन लाखों यात्री हजारों बसों के माध्यम से सैकड़ों डीपों से यात्रा शुरू कर अपनी-अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। समय के साथ राज्य की परिवहन व्यवस्था ने भी रफ्तार भरी और आज यह देश की सबसे बड़ी राज्य सड़क परिवहन व्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी का सबसे बड़ा बस अड्डा कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

यूपी का परिचय

उत्तर प्रदेश आज जिस जगह पर है, वहां कभी कोसल और पांचाल साम्राज्य हुआ करता था। बाद में यहां शर्की पहुंचे, तो उन्होंने यहां जौनपुर बसाया। वहीं, जब मुगलों का शासन हुआ, तो उन्होंने यहां अवध सूबा बसाया, जिसकी कमान नवाबों के हाथों में रही। कुछ समय बाद ब्रिटिश राज हुआ, तो उन्होंने यहां उत्तर-पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसे बाद में अवध सूबे में मिला दिया गया और यह संयुक्त प्रांत कहलाया। आजादी के बाद राज्य का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया।