उत्तर प्रदेश के 5 सबसे अमीर जिले कौन-से हैं, जानें यहां

भारत के उत्तर में जब भी प्रमुख राज्यों की बात होती है, तो इसमें उत्तर प्रदेश का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। भारत का यह राज्य अपनी विविध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। साथ ही, यहां की समृद्ध विरासत और गौरवशाली इतिहास इसे अन्य राज्यों से अलग बनाते हैं। इन सभी खूबियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले आर्थिक रूप से समृद्ध है।
इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि यूपी के 5 सबसे अमीर जिले कौन-से हैं, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला कौन-सा है
उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर जिले की बात करें, तो यह गौतमबुद्धनगर जिला है। यहां प्रमुख रूप से नोएडा शहर सबसे अमीर है। यहां प्रति व्यक्ति की औसत आय 6 लाख 72 हजार रुपये है।
यूपी का दूसरा अमीर जिला कौन-सा है
अब यूपी के दूसरे अमीर जिले की बात करें, तो यह राज्य की राजधानी लखनऊ है। यहां प्रति व्यक्ति की आय 2 लाख 16 हजार 734 रुपये है। यूपी का यह शहर अपने नवाबी अंदाज के लिए जाना जाता है। यहां चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। लखनऊ की चिकनकारी सफेद कपड़ों पर की जाने वाली प्रमुख कला है, जिसे हाथ से तैयार किया जाता है।
यूपी का तीसरा सबसे अमीर जिला कौन-सा है
यूपी के तीसरे सबसे अमीर जिले की बात करें, तो यह गाजियाबाद जिला है। इस जिले में प्रति व्यक्ति की आय 2 लाख 11 हजार 505 रुपये है। गाजियाबाद शहर को यूपी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्योंकि, यह जिला दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है। वहीं, एनसीआर में प्रमुख स्थान होने के कारण यह जिला यूपी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है।
यूपी का चौथा सबसे अमीर जिला
उत्तर प्रदेश के चौथे सबसे अमीर जिले की बात करें, तो यह हमीरपुर है। इस जिले में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 46 हजार 794 रुपये है। यह जिला 11वीं शताब्दी में बेतवा नदी के किनारे बने ऐतिहासिक मंदिर के लिए जाना जाता है। वहीं, इस शहर को चमड़े के जूतों के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में इसे जूतों का शहर भी कहा जाता है।
उत्तर प्रदेश का पांचवां सबसे अमीर जिला
उत्तर प्रदेश के 5वें सबसे अमीर जिले की बात करें, तो यह सोनभद्र है। इस जिले में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 44 हजार 578 रुपये है। यूपी का यह जिला एनर्जी हब के लिए जाना जाता है। इस जिले में प्राकृतिक संसाधनों का केंद्र है।
