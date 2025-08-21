दुनिया का सबसे रंगीन झंडा किस देश का है? जानें यहां

बेलीज के झंडे को दुनिया का सबसे रंगीन राष्ट्रीय झंडा माना जाता है। इसमें 12 अलग-अलग रंग हैं, जिसका मुख्य कारण इसका जटिल 'कोट ऑफ आर्म्स' है। इसकी शाही नीली पृष्ठभूमि बेलीज के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव और देश के विशाल कैरेबियाई आकाश को दर्शाती है। ऊपर और नीचे की दो लाल पट्टियां राजनीतिक एकता का प्रतीक हैं। ये देश की प्रमुख पार्टियों के बीच के मतभेदों को खत्म करने का संदेश देती हैं।

इस लेख में, हम बेलीज के झंडे के पीछे के इतिहास और उसके प्रतीकों को समझेंगे। साथ ही, दुनिया भर के अन्य रंगीन झंडों के बारे में भी जानेंगे।

खासकर, इसके बीच में बना 'कोट ऑफ आर्म्स' काफी विस्तृत है। इसमें कुल 12 अलग-अलग रंग हैं। यही वजह है कि बेलीज का झंडा दुनिया के सबसे जीवंत और आकर्षक दिखने वाले राष्ट्रीय झंडों में से एक है।

झंडे सिर्फ कपड़े के टुकड़े नहीं होते। वे किसी देश के इतिहास, मूल्यों और पहचान को दर्शाने वाले शक्तिशाली प्रतीक हैं। राष्ट्रीय झंडे कई तरह के डिजाइन में आते हैं। कुछ झंडे साधारण होते हैं, जिनमें सिर्फ एक या दो रंग होते हैं, जबकि कुछ में जटिल प्रतीक और कई अलग-अलग रंग होते हैं। जब हम दुनिया के सबसे रंगीन झंडे की बात करते हैं, तो एक देश का नाम सबसे पहले आता है: बेलीज। इसका झंडा बहुत सारे रंगों के लिए जाना जाता है।

2. दक्षिण अफ्रीका:

दक्षिण अफ्रीका का झंडा अपने खास डिजाइन के लिए जाना जाता है, जिसमें छह गहरे रंग हैं: लाल, नीला, हरा, पीला, काला और सफेद। इसे 1994 में रंगभेद की समाप्ति और लोकतंत्र की शुरुआत के मौके पर अपनाया गया था। इस झंडे को 'अनेकता में एकता' का संदेश देने के लिए डिजाइन किया गया था। झंडे के डिजाइन में बना "Y" आकार दक्षिण अफ्रीका की अलग-अलग आबादी के एक साथ मिलकर सद्भाव और प्रगति के रास्ते पर चलने का प्रतीक है।

3. पुर्तगाल:

पुर्तगाल का झंडा छह रंगों—हरा, लाल, पीला, नीला, सफेद और काले—के अपने खास मेल के कारण अलग दिखता है। झंडे का बायां तिहाई हिस्सा हरा है, जो भविष्य के लिए आशा और पुर्तगाल के प्राकृतिक नजारों का प्रतीक है। बाकी का दो-तिहाई हिस्सा चटक लाल रंग का है, जो देश के इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों में दिखाए गए साहस और बहाए गए खून की याद दिलाता है।

कैसा दिखता है भारत का झंडा:

भारत के तिरंगे में केसरिया, सफेद, हरा और बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है। केसरिया रंग साहस, त्याग और शक्ति का प्रतीक है। यह चमकीला रंग लाल और पीले रंग का मेल है, जो ज्ञान और कर्म की ओर इशारा करता है। बीच की सफेद पट्टी शांति, सच्चाई और देश की शांति के प्रति वचन को दर्शाती है। हरा रंग विकास, उर्वरता और शुभता का प्रतीक है, जो भारत के अपनी भूमि और कृषि से जुड़े संबंधों को भी दिखाता है। गहरे नीले रंग का चक्र, जिसे "धर्म चक्र" भी कहते हैं, उसमें 24 तीलियां होती हैं। इसे झंडे की सफेद पट्टी के बीच में रखा गया है, जो जीवन के निरंतर चक्र और गति का प्रतीक है।