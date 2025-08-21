SBI PO Prelims Result 2025 Soon
दुनिया का सबसे रंगीन झंडा किस देश का है? जानें यहां

राष्ट्रीय झंडे कई तरह के डिजाइन में आते हैं। कुछ झंडे साधारण होते हैं, जिनमें सिर्फ एक या दो रंग होते हैं, जबकि कुछ में जटिल प्रतीक और कई अलग-अलग रंग होते हैं। जब हम दुनिया के सबसे रंगीन झंडे की बात करते हैं, तो एक देश का नाम सबसे पहले आता है, जिसका नाम बेलीज है।

Bagesh Yadav
Aug 21, 2025, 17:17 IST
झंडे सिर्फ कपड़े के टुकड़े नहीं होते। वे किसी देश के इतिहास, मूल्यों और पहचान को दर्शाने वाले शक्तिशाली प्रतीक हैं। राष्ट्रीय झंडे कई तरह के डिजाइन में आते हैं। कुछ झंडे साधारण होते हैं, जिनमें सिर्फ एक या दो रंग होते हैं, जबकि कुछ में जटिल प्रतीक और कई अलग-अलग रंग होते हैं। जब हम दुनिया के सबसे रंगीन झंडे की बात करते हैं, तो एक देश का नाम सबसे पहले आता है: बेलीज। इसका झंडा बहुत सारे रंगों के लिए जाना जाता है।

खासकर, इसके बीच में बना 'कोट ऑफ आर्म्स' काफी विस्तृत है। इसमें कुल 12 अलग-अलग रंग हैं। यही वजह है कि बेलीज का झंडा दुनिया के सबसे जीवंत और आकर्षक दिखने वाले राष्ट्रीय झंडों में से एक है।

इस लेख में, हम बेलीज के झंडे के पीछे के इतिहास और उसके प्रतीकों को समझेंगे। साथ ही, दुनिया भर के अन्य रंगीन झंडों के बारे में भी जानेंगे।

1. बेलीज:

File:Flag of Belize.svg - Wikimedia Commons

बेलीज के झंडे को दुनिया का सबसे रंगीन राष्ट्रीय झंडा माना जाता है। इसमें 12 अलग-अलग रंग हैं, जिसका मुख्य कारण इसका जटिल 'कोट ऑफ आर्म्स' है। इसकी शाही नीली पृष्ठभूमि बेलीज के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव और देश के विशाल कैरेबियाई आकाश को दर्शाती है। ऊपर और नीचे की दो लाल पट्टियां राजनीतिक एकता का प्रतीक हैं। ये देश की प्रमुख पार्टियों के बीच के मतभेदों को खत्म करने का संदेश देती हैं।

दुनिया के 10 सबसे रंगीन झंडों की सूची:

ऑल-स्टार फ्लैग्स के अनुसार, दुनिया के सबसे रंगीन झंडे इस प्रकार हैं:

देश

रंगों की संख्या

झंडे का विवरण

बेलीज

12

नीला, लाल, सफेद, काला, भूरा, पीला, हरा, आदि ('कोट ऑफ आर्म्स' में कई शेड शामिल हैं)

दक्षिण अफ्रीका

6

लाल, नीला, हरा, पीला, काला, सफेद

पुर्तगाल

6

हरा, लाल, पीला, नीला, सफेद, काला

डोमिनिका

6+

हरा, पीला, काला, सफेद, लाल (बहुरंगी प्रतीक के साथ)

मध्य अफ्रीकी गणराज्य

5

नीला, सफेद, हरा, पीला और लाल, साथ में एक पीला सितारा

सेशेल्स

5

नीला, पीला, लाल, सफेद, हरा, जो तिरछी किरणें बनाते हैं

भारत

4

केसरिया, सफेद, हरा, गहरा नीला (अशोक चक्र)

एंडोरा

4

नीला, पीला, लाल, भूरा

वानुअतु

4

लाल, हरा, काला, पीला, जिसमें सूअर के दांत और फर्न की पत्तियां हैं

मॉरीशस

4

लाल, नीला, पीला, हरा, जो क्षैतिज पट्टियों के रूप में हैं

2. दक्षिण अफ्रीका:

Flag of South Africa - Wikipedia

दक्षिण अफ्रीका का झंडा अपने खास डिजाइन के लिए जाना जाता है, जिसमें छह गहरे रंग हैं: लाल, नीला, हरा, पीला, काला और सफेद। इसे 1994 में रंगभेद की समाप्ति और लोकतंत्र की शुरुआत के मौके पर अपनाया गया था। इस झंडे को 'अनेकता में एकता' का संदेश देने के लिए डिजाइन किया गया था। झंडे के डिजाइन में बना "Y" आकार दक्षिण अफ्रीका की अलग-अलग आबादी के एक साथ मिलकर सद्भाव और प्रगति के रास्ते पर चलने का प्रतीक है।

3. पुर्तगाल:

पुर्तगाल का झंडा छह रंगों—हरा, लाल, पीला, नीला, सफेद और काले—के अपने खास मेल के कारण अलग दिखता है। झंडे का बायां तिहाई हिस्सा हरा है, जो भविष्य के लिए आशा और पुर्तगाल के प्राकृतिक नजारों का प्रतीक है। बाकी का दो-तिहाई हिस्सा चटक लाल रंग का है, जो देश के इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों में दिखाए गए साहस और बहाए गए खून की याद दिलाता है।

कैसा दिखता है भारत का झंडा:

भारत के तिरंगे में केसरिया, सफेद, हरा और बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है। केसरिया रंग साहस, त्याग और शक्ति का प्रतीक है। यह चमकीला रंग लाल और पीले रंग का मेल है, जो ज्ञान और कर्म की ओर इशारा करता है। बीच की सफेद पट्टी शांति, सच्चाई और देश की शांति के प्रति वचन को दर्शाती है। हरा रंग विकास, उर्वरता और शुभता का प्रतीक है, जो भारत के अपनी भूमि और कृषि से जुड़े संबंधों को भी दिखाता है। गहरे नीले रंग का चक्र, जिसे "धर्म चक्र" भी कहते हैं, उसमें 24 तीलियां होती हैं। इसे झंडे की सफेद पट्टी के बीच में रखा गया है, जो जीवन के निरंतर चक्र और गति का प्रतीक है।

