भारत के सबसे महंगे आम

By Mahima Sharan
Aug 28, 2025, 18:33 IST

भारत के सबसे महंगे आमों के बारे में जानें, जिनमें मियाजाकी, कोहितूर, नूरजहां, अल्फांसो, केसर और इमाम पसंद आम शामिल हैं। पता करें कि मियाजाकी आम 3 लाख रुपये प्रति किलो की कीमत के साथ भारत का सबसे महंगा आम क्यों है, और भारत में उगाई जाने वाली सबसे दुर्लभ और शानदार आम की किस्मों के बारे में जानें।

Most Expensive Mangoes in India: भारत को आमों की धरती कहा जाता है, जहां सैकड़ों किस्में के आम पैदा होती हैं। लेकिन, कुछ किस्में इतनी दुर्लभ और खास होती हैं कि उनकी कीमत किसी लग्जरी चीज जैसी होती है। इनमें दुनिया भर में मशहूर मियाजाकी आम भी शामिल है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक जा सकती है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल का कोहितूर आम और मध्य प्रदेश का नूरजहां आम जैसी पारंपरिक शाही किस्में भी हैं। इन सभी का अपना एक अनोखा इतिहास, स्वाद और कीमत है। ये फल सिर्फ मौसमी स्वाद के लिए नहीं हैं, बल्कि ये विरासत, शान और दुर्लभता का प्रतीक भी हैं।

मियाजाकी आम

मियाजाकी आम, जिसे “एग ऑफ द सन” (सूर्य का अंडा) भी कहा जाता है, बिना किसी शक के भारत का सबसे महंगा आम है। यह मूल रूप से जापान का है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसे उगाया जाता है। यह आम अपनी गहरी लाल-बैंगनी रंग की त्वचा, मलाईदार गूदे और बहुत ज्यादा मिठास के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर त्योहारों और नीलामियों में एक लग्जरी फल के तौर पर बेचा जाता है। भारत में मियाजाकी आम की कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के बीच होती है। यह इसे देश की सबसे महंगी आम की किस्म बनाता है। इसकी सीमित खेती, आकर्षक रंग-रूप और बेजोड़ मिठास इसे भारत का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला विदेशी आम बनाती है।

कोहितूर आम

कोहितूर आम, जिसे कोहीनूर भी कहा जाता है, भारत में उगने वाली सबसे दुर्लभ और महंगी आम की किस्मों में से एक है। यह आम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का है। इसका इतिहास से गहरा नाता है, क्योंकि पहले इसे सिर्फ नवाबों और शाही परिवारों के लिए उगाया जाता था। आज भी, इसका उत्पादन बहुत कम होता है, जिस वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। एक आम की कीमत 1,500 से 5,000 रुपये के बीच होती है। कोहितूर को इसकी अनोखी खुशबू, मुलायम गूदे और प्राकृतिक मीठे स्वाद के लिए पसंद किया जाता है। चूंकि अब कुछ ही बागों में इस किस्म को उगाया जाता है, इसलिए यह आज भी एक शाही फल और भारत के लग्जरी आमों में से एक माना जाता है।

नूरजहां आम

नूरजहां आम, जिसे नूर जहां आम भी कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े आमों में से एक है। यह मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली एक बहुत कीमती किस्म है। इसके एक फल का वजन 2.5 से 5 किलोग्राम तक हो सकता है। यह खासियत इसे भारत की बाकी आम की किस्मों से अलग बनाती है। यह आम मीठा, रसीला और कम रेशे वाला होता है, जो इसकी क्वालिटी को और बेहतर बनाता है। नूरजहां आम की कीमत आमतौर पर 500 से 1,500 रुपये प्रति पीस होती है। यह कीमत आम के आकार और क्वालिटी पर निर्भर करती है। अपने बड़े आकार और मुगल इतिहास से जुड़ाव के कारण इसे अक्सर 'आमों की रानी' कहा जाता है। इसे भारतीय फल बाजार का एक दुर्लभ रत्न माना जाता है।

अल्फांसो आम

अल्फांसो आम, जिसे हापुस आम के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला आम है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी, देवगढ़ और सिंधुदुर्ग में उगाया जाता है। इस किस्म को GI-टैग मिला हुआ है। इसे दुनियाभर में इसके मलाईदार, बिना रेशे वाले गूदे और तेज खुशबू के लिए जाना जाता है। भारत में अल्फांसो आम की कीमत 1,000 से 2,000 रुपये प्रति दर्जन तक होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमत अक्सर और भी ज्यादा होती है। इसे लंबे समय से 'आमों का राजा' कहा जाता है। इसी वजह से यह भारत की सबसे महंगी आम की किस्मों में से एक है, जिसे देश और दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है।

इमाम पसंद आम

इमाम पसंद आम, जिसे हिमायत आम भी कहा जाता है, एक शाही किस्म है। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में उगाया जाता है। यह अपने पतले छिलके और रसीले स्वाद के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मुगल बादशाहों का पसंदीदा आम था, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। इस आम का स्वाद खट्टा-मीठा होता है, जो इसे दूसरी किस्मों से अलग बनाता है। भारत में इमाम पसंद आम की कीमत 500 से 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच होती है, जो कि इलाके पर निर्भर करती है। इसका छिलका बहुत मुलायम होता है, जिस वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। इसलिए, इसे एक लग्जरी आम माना जाता है जो असली पारखियों के लिए होता है।

केसर आम

केसर आम, जिसे गिर केसर आम भी कहा जाता है, गुजरात के सबसे पसंदीदा और प्रीमियम आमों में से एक है। यह अपने सुनहरे केसरिया रंग के गूदे और गहरी खुशबू के लिए मशहूर है। इसका इस्तेमाल अक्सर भारतीय मिठाइयों, मिल्कशेक और पकवानों में किया जाता है। GI-टैग मिलने की वजह से केसर आम को उसकी क्वालिटी और असलियत के लिए पहचाना जाता है। यह इसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक कीमती फल बनाता है। भारत में केसर आम की कीमत आमतौर पर 200 से 500 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है। यह कीमत मांग और मौसम पर निर्भर करती है। अपनी तेज खुशबू और केसर जैसे गूदे के कारण इसे गुजरात में 'आमों की रानी' कहा जाता है।

सिंधरी आम

सिंधरी आम मूल रूप से पाकिस्तान का है, लेकिन भारत में भी यह बहुत लोकप्रिय है। यह किस्म अपनी चमकदार पीली त्वचा, बहुत मीठे स्वाद और बड़े आकार के लिए जानी जाती है। इसे निर्यात की जाने वाली सबसे अच्छी क्वालिटी के आमों में से एक माना जाता है। पीक सीजन के दौरान भारत में सिंधरी आम की कीमत 3,000 रुपये प्रति पीस तक जा सकती है। इसका शानदार रंग-रूप और भारतीय बाजारों में कम उपलब्धता इसे सबसे महंगे आमों में से एक बनाती है। फल प्रेमियों और विदेशी फलों को इकट्ठा करने वाले लोग इसे बहुत पसंद करते हैं।


