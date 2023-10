वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनल की ये है 4 संभावित टीमें! टीम इंडिया का किससे होगा मुकाबला?

आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप भारत की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है. वनडे विश्व कप के आधे मैच खेले जा चुके है और धीरे-धीरे सेमीफाइनल की तस्वीर भी साफ होने लगी है. अब टीमों पर सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने का दबाव बढ़ गया है. चलिये सेमीफाइनल की संभावित 4 टीमों के बारें में बात करते है.

Get the latest General Knowledge and Current Affairs from all over India and world for all competitive exams.