भारत के इस शहर को कहते है एशिया की सबसे पुरानी सिटी, जानें इसका नाम

भारत में विभिन्न प्रकार के राज्य है और सभी की अपनी ऐतिहासिक विशेषताएं भी है। भारत में एक ऐसा भी शहर है, जिसे एशिया की सबसे पुरानी सिटी कहा जाता है।

यह शहर हजारों सालों से अपनी परंपरा, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र रहा है। इस शहर की प्राचीनता आज भी यहां की गलियों, घाटों और मंदिरों में जीवंत है। दूर-दूर से श्रद्धालु यहां की पावन धरती पर दर्शन के लिए आते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं-

5,000 साल पुराना शहर

भारत की इतिहास में एक ऐसा भी शहर है, जिसकी नीव 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यह दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है। यह शहर आज भी अपनी जीवंत संस्कृतियों की प्रेरणा के लिए जाना जाता है।

गंगा के किनारे बसा शहर

यह शहर भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे स्थित है, जिसे हम वाराणसी, काशी और बनारस के नाम से जानते हैं। इसकी गिनती भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक में होती है।