स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 10 फरवरी 2021

1- हाल ही में जो बिडेन ने एक स्मार्ट दीवार (Smart Wall) के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इसके संदर्भ में सही कथन चुनें:

i) यह उन्नत निगरानी तकनीक के साथ भौतिक और सशस्त्र गश्त की जगह लेगा।

ii) यह सेंसर का उपयोग करके भौतिक अवरोध के बिना सीमा सुरक्षा मुद्दों को हल करेगा।

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans: C

व्याख्या: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच बहुप्रचारित Border Wall के निर्माण को रोक दिया है। हालांकि, भौतिक और सशस्त्र पैट्रोलिंग को उन्नत निगरानी तकनीक से बदलने के लिए एक वैकल्पिक स्मार्ट दीवार (Smart Wall) प्रस्तावित किया गया है।

स्मार्ट वॉल सीमा सुरक्षा मुद्दों को सेंसर-राडार और अन्य निगरानी तकनीकों का उपयोग करते हुए बॉर्डर सुरक्षा के मुद्दों को हल कर सकता है और सीमा-विराम का पता लगा सकता है।

2- भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है?

A. 9

B. 7

C. 6

D. 5

Ans: B

व्याख्या: भारत चीन, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है।

3- कौन-सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है?

A. चीन

B. पाकिस्तान

C. बांग्लादेश

D. भूटान

Ans: C

व्याख्या: बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है जो 4096 किलोमीटर है।

4- हाल ही में किस संगठन ने भारत में एक स्वदेशी सैन्य विमान विकसित करने के लिए जर्मन-मूल प्लेटफॉर्म के लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार प्राप्त किए हैं?

A. Reliance Industries Limited

B. Tata Group

C. Adani Group

D. None of the above

Ans: B

व्याख्या: टाटा समूह ने भारत में एक स्वदेशी सैन्य विमान विकसित करने के लिए जर्मन-मूल प्लेटफॉर्म के लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार प्राप्त किए।

5- टाटा समूह द्वारा विकसित किए जा रहे विमान के बारे में, सही कथन चुनें:

i) विमान Grob G 180 SPn पर आधारित होगा।

ii) विमान को 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया जाएगा।

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans: C

व्याख्या: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विमान जर्मन निर्मित जेट Grob G 180 SPn पर आधारित होगा। विमान को कथित तौर पर 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 45,000 फीट है।

6- श्री शक्ति सत के बारे में सही कथन चुनें:

i) उपग्रह का वजन केवल 460 ग्राम है।

ii) यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के तहत लॉन्च किया जाएगा।

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans: C

व्याख्या: श्री शक्ति सैटेलाइट को कोयंबटूर के श्री शक्ति संस्थान के कॉलेज के छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया है। यह एक नैनोसेटेलाइट है जिसका वजन केवल 460 ग्राम है और इसे IN-SPACe के तहत लॉन्च किया जाएगा।

7- एनवाई राज्य विधानसभा (New York State Assembly) द्वारा कश्मीर अमेरिकी दिवस समारोह कब प्रस्तावित किया गया था?

A. 5 फरवरी 2021

B. 6 फरवरी 2021

C. 7 फरवरी 2021

D. 31 फरवरी 2021

Ans: A

व्याख्या: न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल से 5 फरवरी 2021 को कश्मीर अमेरिकी दिवस प्रस्तावित किया गया था।

8- कौन सा देश एशिया प्रशांत (Asia-Pacific) क्षेत्र का हिस्सा नहीं है?

A. ब्रुनेई

B. कंबोडिया

C. ऑस्ट्रेलिया

D. मोजाम्बिक

Ans: D

व्याख्या: एशिया-प्रशांत (Asia-Pacific) एशिया के उस हिस्से से जुड़ा है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके तीन प्रमुख घटक हैं- उत्तर-पूर्व एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और ओशिनिया (दक्षिण पश्चिमी प्रशांत)।

9- इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) क्षेत्र में क्या शामिल है?

A. हिंद महासागर

B. प्रशांत महासागर

C. भारतीय और प्रशांत महासागर के आसपास के भूस्खलन

D. ऊपर के सभी

Ans: D

व्याख्या: इंडो-पैसिफिक एक एकीकृत क्षेत्र है जो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और उन्हें घेरने वाले लैंडमास को जोड़ता है। भारत इंडो-पैसिफिक का हिस्सा है।

10- हाल ही में किस देश ने म्यांमार के साथ अपने संबंधों को निलंबित कर दिया है?

A. न्यूज़ीलैंड

B. ऑस्ट्रेलिया

C. अमेरीका

D. भारत

Ans: A

व्याख्या: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने 9 फरवरी, 2021 को म्यांमार के साथ संबंधों को निलंबित करने की घोषणा की थी।

