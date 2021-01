स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 23 जनवरी 2021

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें. ये प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान जागरूकता या GK की तैयारी को बढ़ाएंगे. UPSC, SSC, NDA, CDS इत्यादि जैसी विभिन्न परीक्षाएं आने वाले महीनों में होने वाली हैं. निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें.

1. चटरगला सुरंग (Chattergala Tunnel) को किन दो स्थानों से जोड़ा जाएगा?

A. कठुआ और डोडा (Kathua and Doda)

B. श्रीनगर और डोडा (Srinagar and Doda)

C. चीरू और कठुआ (Chiru and Kathua )

D. श्रीनगर और कठुआ (Srinagar and Kathua)

Ans. A

व्याख्या: चटरगला सुरंग (Chattergala Tunnel) जम्मू और कश्मीर के कठुआ और डोडा जिलों को बासोहली-बानी (Basohli-Bani) से, चटरगला (Chattergalla) के माध्यम से भद्रवाह (Bhaderwah) और डोडा को जोड़ेगी.

2. ASMI के बारे में सही कथन चुनें.

1. यह एक 9mm की मशीन पिस्तौल (Machine Pistol) है.

2. इसे 4 महीने में विकसित किया गया है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारतीय सेना (Indian Army) ने संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल (Machine Pistol) 'ASMI' विकसित की है. इसे 4 महीने में विकसित किया गया है.

3. भारत में शुरू की गई एयर टैक्सी (Air Taxi) सेवा के बारे में, सही कथन चुनें.

1. यह एविएशन टर्बाइन फ्यूल (Aviation Turbine Fuel) पर उड़ान भर सकती है.

2. इसमें एक पायलट और चार यात्रियों को बैठाने की क्षमता है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. D

व्याख्या: एयर टैक्सी (Air Taxi) में एक पायलट और तीन यात्रियों को बैठाने की क्षमता है. यह ATF (Aviation Turbine Fuel) के बजाय Avgas/ Standard 92 Octane petroleum पर उड़ान भर सकती है.

4. इस वर्ष लद्दाख में पहली बार किस खेल महोत्सव (Sport festival) का आयोजन किया जा रहा है?

A. लद्दाख खेल उत्सव (Ladakh Sports festival)

B. खेलो इंडिया नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल (Khelo India National Sports Festival)

C. खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल (Khelo India Zanskar Winter Sports Festival)

D. कश्मीर किड्स खेल उत्सव (Kashmir Kids Sports Festival)

Ans. C

व्याख्या: कारगिल जिले के जांस्कर के पादुम (Padum) में 21 जनवरी 2021 को पहली बार खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल (Khelo India Zanskar Winter Sports Festival) आयोजित किया जा रहा है.

स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 22 जनवरी 2021

5. संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) के पहले 'दूसरे जेंटलमैन' (First-ever 'Second Gentleman') के रूप में किसे जाना जाएगा?

A. Doug Emhoff

B. Joe Biden

C. Mike Pence

D. Barak Obama

Ans. A

व्याख्या: कमला हैरिस ने 20 जनवरी, 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला, अफ्रीकी-अमेरिकी और एशियाई-अमेरिकी बनकर इतिहास रच दिया. उनके पति Doug Emhoff भी संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले 'दूसरे सज्जन' (First-ever Second Gentleman 'Second Gentlemen') बन गए हैं.

6. हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने कैग की रिपोर्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है?

A. केरल

B. कर्नाटक

C. दिल्ली

D. उत्तर प्रदेश

Ans. A

व्याख्या: केरल विधानसभा ने कैग की रिपोर्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है. रिपोर्ट में कैग ने केआईआईएफबी के बारे में कड़ी टिप्पणियां की हैं. पेज संख्या 41-43 तक की टिप्पणियों को खारिज करने का प्रस्ताव रखा गया है.

7. वेटलैंड्स इंटरनेशनल (Wetlands International) एक संरक्षण संगठन है. इसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनें.

1. केवल वे देश जो रामसर कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं, वे इसके पक्षकार हैं.

2. यह एक अंतर सरकारी संगठन (Intergovernmental organization) है.

3. यह बेहतर नीतियों के निर्माण के लिए प्रैक्टिकल ज्ञान (Practical knowledge) का उपयोग करके जमीनी स्तर पर काम करने वाली एक संगठन है.

A. केवल 1

B. 1, 2 और 3

C.केवल 3

D. इनमे से कोई नहीं

Ans. C

व्याख्या: वेटलैंड इंटरनेशनल (Wetlands International) एक वैश्विक, स्वतंत्र, नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन है जो दुनिया भर में सरकारों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित है. यह नीदरलैंड में स्थित है. यह बेहतर नीतियों के निर्माण के लिए प्रैक्टिकल ज्ञान (Practical knowledge) का उपयोग करके जमीनी स्तर पर काम करने वाली एक संगठन है.

8. शाहीन मिसाइल (Shaheen missile range) रेंज का संबंध किस देश से है?

A. अफ़ग़ानिस्तान

B. पाकिस्तान

C. इजराइल

D. ईरान

Ans. B

व्याख्या: पाकिस्तान ने हाल ही में शाहीन III मिसाइल (Shaheen III missile) का परीक्षण किया है. डेरा गाजी खान ( Dera Ghazi Khan) के राखी इलाके (Rakhi area) से इसका परीक्षण किया गया था.

9. LiFi का क्या अर्थ है?

A. Light Fidelity

B. Lithium Ferrous battery

C. Lithium Fidelity

D. Light Facility

Ans. A

व्याख्या: Li-Fi (Light Fidelity), Wi-Fi (Wireless Fidelity) के समान है, लेकिन रेडियो तरंगों के बजाय डेटा ट्रांसमिशन (Data transmission) के लिए प्रकाश का उपयोग करती है.

10. LiFi के बारे में सही कथन चुनें.

1. LiFi डेटा संचारित करने के लिए Visible light का उपयोग करता है.

2. Visible light स्पेक्ट्रम रेडियो स्पेक्ट्रम से बड़ा होता है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: Li-Fi Visible light का उपयोग करता है. यह इंगित करता है कि Li-Fi में उपलब्ध आवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला है क्योंकि Visible light स्पेक्ट्रम पूरे रेडियो स्पेक्ट्रम से 10,000 गुना बड़ा है.

Play Here: डेली स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी