स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 26 जनवरी 2021

आज गणतंत्र दिवस है, एक ऐसा दिन जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था. नीचे दिए गए प्रश्नों पर एक नज़र डालें और उनमें से प्रत्येक के स्पष्टीकरण पर ध्यान दें. प्रश्न विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए तैयार किए गए हैं.

1. 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तरह की बंदूक की सलामी (Gun Salute) दी गई थी?

A. 51 बंदूकों की सलामी

B. 21 बंदूकों की सलामी

C. 11 बंदूकों की सलामी

D. 19 बंदूकों की सलामी

Ans. B

व्याख्या: भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा 21 तोपों की सलामी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से भारतीय गणतंत्र का ऐतिहासिक जन्म हुआ था.

2. 2021 की गणतंत्र दिवस परेड के बारे में सही कथन चुनें.

1. मार्चिंग कांटिनजेन्ट्स (Marching contingents) का आकार 144 से घटाकर 96 कर दिया गया है.

2. इस साल परेड भी कम होगी.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: इस वर्ष सोशल डिस्टेंसिंह (Social Distancing) के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए मार्चिंग कांटिनजेन्ट्स (Marching contingents) का आकार 144 से घटाकर 96 कर दिया गया है और इस साल परेड भी कम होगी.

3. इस साल राजपथ से परेड कहां गई थी?

A. इंडिया गेट (India Gate)

B. राजीव चौक (Rajiv Chowk)

C. नेशनल स्टेडियम (National Stadium)

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: इस वर्ष परेड अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नेशनल स्टेडियम तक गई थी.

4. राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनें.

1. इसमें समान अनुपात में तीन क्षैतिज पट्टियां हैं: केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है.

2. ध्वज की लंबाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में तीन क्षैतिज पट्टियां हैं: केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है. ध्वज की लंबाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है.

5. राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है?

A. देश के शुभ, विकास और उर्वरता को दर्शाता है.

B. देश की ताकत और साहस को दर्शाता है.

C. शांति और सच्चाई को दर्शाता है.

D. इनमें से कोई नहीं

Ans. A

व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग देश के शुभ, विकास और उर्वरता को दर्शाता है.

6. ध्वज पर बने चक्र का प्रारूप कहां से लिया गया है?

A. सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है.

B. महात्मा गांधी के चरखे के पहिये से

C. भागवत गीता में समय का संकेत करते हुए पहिये से

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है. इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है और इसमें 24 तीलियां हैं.

7. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट (Global Risk Report) कौन जारी करता है?

A. IMF

B. WEF

C. WTO

D. UNO

Ans. B

व्याख्या: विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट (Global Risk Report) जारी की जाती है. यह हर साल रिलीज होती है.

8. SAAW क्या है?

A. चीन द्वारा बनाया गया एक हथियार (A weapon made by China)

B. DRDO द्वारा निर्मित एयरफील्ड हथियार.

C. DRDO द्वारा निर्मित बाइक एम्बुलेंस.

D. इसरो द्वारा निर्मित अंतरिक्ष इंजन

Ans. B

व्याख्या: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (Smart Anti Airfield Weapon) का सफल परीक्षण किया, जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक-आई जेट (Hawk-i jet of Hindustan Aeronautics Ltd) से ओडिशा तट से दूर है.

9. SAAW के बारे में, सही कथन चुनें.

1. इसका निर्माण HAL और ISRO द्वारा किया गया है.

2. इस तरह के हथियार का इस्तेमाल रनवेज, दुश्मन के बंकर्स और एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाने के लिए किया जाता है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) द्वारा भारतीय वायुसेना के एक विमान से स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड हथियार (Smart Anti-Airfield Weapon: SAAW) का सफल परीक्षण किया गया. इस तरह के हथियार का इस्तेमाल रनवेज, दुश्मन के बंकर्स और एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाने के लिए किया जाता है.

10. गणतंत्र दिवस का समापन समारोह को क्या कहा जाता है?

A. बीटिंग रिट्रीट (Beating Retreat)

B. रिट्रीटिंग परेड (Retreating Parade)

C. शहीद दिवस (Martyrs Day)

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: 26 जनवरी के 3 दिन बाद यानी 29 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम बीटिंग रिट्रीट (Beating Retreat) कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस समारोह का समापन किया जाता है.

