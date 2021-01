स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 8 जनवरी 2021

यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सामान्य जागरूकता होना आवश्यक है. UPSC, SSC, IBPS जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को शिक्षक सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस बात की जानकारी देते हैं कि आस पास क्या हो रहा है और अतीत में क्या हुआ है.

यह सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला करंट इवेंट्स और स्थैतिक घटनाओं पर आधारित है जिससे आपके ज्ञान और विकास में बढ़ोतरी होगी. आइये नीचे दिए प्रश्नों को हल करते हैं.

1. चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्लस' निति का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति क्या है?

A. Look East and Act East Policy

B. Double Fish Hook strategy and necklace of diamonds

C. Necklace of pearls and Sagarmala Policy

D. Love thy neighbour policy

Ans. B

व्याख्या: 'डबल फिश हुक' ('Double Fish Hook') रणनीति चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्लस' ('String of Pearls') की रणनीति का मुकाबला करने के लिए 'नेकलेस ऑफ डायमंड्स' (Necklace of Diamonds') रणनीति के साथ भारत की एक समुद्री रणनीति है. हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए, भारत ने अपने पूर्वी हिंद महासागर पड़ोसियों जैसे कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप राष्ट्रों जैसे मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और फ्रांसीसी क्षेत्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया. "पूरब में काम करो नीति": अर्थ और उद्देश्य के बारे में अध्ययन करें

2. डबल फिश हुक रणनीति (Double Fish Hook Strategy) किस देश से प्रेरित है?

A. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)

B. यूनाइटेड किंगडम (United Kingdon)

C. चीन (China)

D. जापान (Japan)

Ans. A

व्याख्या: संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रशांत महासागर में किए गए फिश हुक रणनीति के पूरक के लिए भारत की 'डबल मछली हुक' रणनीति अपेक्षित है.

3. चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्लस' रणनीति कुछ बंदरगाहों (Ports) को लक्षित कर रही है. निम्नलिखित दिए गए गलत बंदरगाह (Port) को पहचानें?

A. चितागोंग (Chittagong)

B. हल्दिया (Haldia )

C. ग्वादर (Gwadar)

D. कोलंबो (Colombo)

Ans. B

व्याख्या: चीन अपनी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्लस' रणनीति के साथ चितागोंग (बांग्लादेश), कराची और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और कोलंबो, हंबनटोटा (Hambantota) (दोनों श्रीलंका में), अन्य सुविधाओं के साथ भारत के आसपास एक रिंग का निर्माण कर रहा है. चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति के बारे में यहाँ पढ़ें

4. स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अनुसार प्रति कक्षाओं में सही वेट मैच (Weight Match) चुनें?

A. कक्षा I और II के छात्रों के लिए 1 से 2.2 किग्रा

B. कक्षा III, IV, और V के लिए 1.5 से 2.5 किग्रा

C. कक्षा VI और VII के लिए 2 से 3 किग्रा

D. कक्षा आठवीं के लिए 3.5 से 4 किग्रा

Ans. C

व्याख्या: शिक्षा निदेशालय द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें स्कूलों को नई 'स्कूल बैग नीति, 2020' का पालन करने के लिए कहा गया है. यह शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा जारी किया गया है. कक्षाओं के अनुसार वज़न पर एक नज़र डालें:

कक्षा I और II के छात्रों के लिए 1.6 से 2.2 किग्रा

कक्षा III, IV, और V के लिए 1.7 से 2.5 किग्रा

कक्षा VI और VII के लिए 2 से 3 किग्रा

कक्षा आठवीं के लिए 2.5 से 4 किग्रा

कक्षा IX और X के लिए 2.5 से 4.5 किलोग्राम और

कक्षा XI और XII के लिए 3.5 से 5 किग्रा

5. निम्नलिखित में से किस शहर ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (Light House Projects) को लागू नहीं किया है?

A. त्रिपुरा (Tripura)

B. झारखंड (Jharkhand)

C. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)

D. तेलंगाना (Telangana)

Ans. D

व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में छह राज्यों में छह अलग-अलग साइटों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया (GHTC-India) के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है. जो राज्यों इसमें शामिल हैं वे त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश हैं.

6. FSSAI ने हाल ही में ट्रांस फैटी एसिड (Trans Fatty Acids, TFA) के नियमों को बदल दिया है. निम्नलिखित में से सही कथन चुनें?

1. ट्रांस फैटी एसिड, तेलों और फैट में 2021 के लिए 3% और 2022 तक 2%

2. वर्तमान अनुमेय सीमा (Current Permissible Limit) 5% है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड (TFA) के स्तर को 2021 के लिए 3% और 2022 तक 2% घटाकर 5% की वर्तमान अनुमेय सीमा से कम कर दिया है. यह खाद्य और सुरक्षा और मानकों (Prohibition and Restriction on Sales) विनियमों में संशोधन के माध्यम से किया गया है.

7. फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (Flue Gas Desulphurisation) क्या है? निम्नलिखित में से सही कथन चुनें:

1. यह सल्फर डाइऑक्साइड का निष्कासन है.

2. फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन का संयंत्र बॉयलर, भट्टियों और अन्य स्रोतों द्वारा उत्पादित फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड को निकालता है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: डिसल्फराइजेशन का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने से है. फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन का संयंत्र बॉयलर, भट्टियों, और अन्य स्रोतों द्वारा उत्पादित फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाता है.

8. सागरमाला विमान सेवा (Sagarmala Seaplane Service) के अनुसार, सही कथन चुनें?

1. इसे भावी एयरलाइन ऑपरेटरों के माध्यम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle , SPV) ढांचे के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है.

2. परियोजना का निष्पादन और कार्यान्वयन सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (SDCL) के माध्यम से होगा.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: यूनियन पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज ने हाल ही में कई मार्गों पर सीप्लेन सेवाओं का संचालन शुरू किया है. इसे भावी एयरलाइन ऑपरेटरों के माध्यम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle , SPV) ढांचे के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है. परियोजना का निष्पादन और कार्यान्वयन सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (SDCL) के माध्यम से होगा. यह बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है.

9. जनवरी 2021 में किस फैशन डिजाइनर का निधन हो गया है?

A. सत्या पॉल (Satya Paul)

B. सब्यसाची मुखर्जी (Sabyasachi Mukherjee)

C. नीता लुल्ला (Neeta Lulla)

D. मनीष अरोड़ा (Manish Arora)

Ans. A

व्याख्या: प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सत्या पॉल का 6 जनवरी, 2021 को निधन हो गया. वह 79 वर्ष के थे, उन्हें भारतीय साड़ी को एक समकालीन और आधुनिक रूप देने के लिए जाना जाता था.

10. केंद्र ने हाल ही में इस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और भूमि की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है. ऐसा निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है?

A. जम्मू और कश्मीर (J&K)

B. लद्दाख (Ladakh)

C. पुदुचेरी (Puducherry)

D. लक्षद्वीप (Lakshadweep)

Ans. B

व्याख्या: केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है.

विजन 2035: भारत में जन स्‍वास्‍थ्‍य निगरानी पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी