IBPS PO Result 2025 OUT!
दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनी कौन-सी है, यहां जानें

By Kishan Kumar
Sep 26, 2025, 17:06 IST

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उद्योगों में क्रांति ला रहा है। यह ऑटोमेशन, क्लाउड प्लेटफॉर्म और एडवांस लैंग्वेज मॉडल को शक्ति दे रहा है। 2025 में OpenAI 63.92 अरब डॉलर की फंडिंग के साथ सबसे आगे है। इसके बाद Databricks, Anthropic, xAI और अन्य कंपनियां हैं। यह लेख उन टॉप AI कंपनियों के बारे में बताएगा, जो भविष्य को नया आकार दे रही हैं। ये कंपनियां जेनरेटिव AI, डेटा एनालिटिक्स, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और नैतिक विकास जैसे क्षेत्रों में नए-नए प्रयोग कर रही हैं।

सबसे बड़ी एआई कंपनी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उद्योगों को बदल रहा है और उत्पादकता बढ़ा रहा है। यह सॉफ्टवेयर डेवलपरों, अंतरिक्ष क्षेत्र और अन्य कई क्षेत्रों के लिए खास टूल्स में भी मदद कर रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब ऑटोमेशन को बेहतर बनाने के लिए एडवांस लैंग्वेज मॉडल तैयार करने में मदद कर रहा है। इसके अलावा, AI क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड प्लेटफॉर्म में भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Forbes के अनुसार, 2025 में OpenAI दुनिया की टॉप AI कंपनी है, जिसकी फंडिंग लगभग 63.92 अरब डॉलर है। Databricks, Anthropic और एलन मस्क की xAI जैसी अन्य AI कंपनियां भी दुनिया की टॉप 10 AI कंपनियों में शामिल हो गई हैं।

तो, आइए इस लेख में 2025 में दुनिया की टॉप AI कंपनियों की सूची के बारे में जानते हैं।

दुनिया की टॉप AI कंपनियों का संक्षिप्त विवरण

OpenAI

-स्थापना का वर्ष: 2015

-शहर: सैन फ्रांसिस्को

-यह क्या करती है: AI मॉडल डेवलपर

-OpenAI के बारे में: OpenAI जेनरेटिव AI के क्षेत्र में एक लीडर है। यह कंपनी ChatGPT और GPT मॉडल की निर्माता है। OpenAI बड़े पैमाने पर लैंग्वेज मॉडल बनाने में सबसे आगे है। यह कंपनी AI सुरक्षा पर रिसर्च करती है और एंटरप्राइज-ग्रेड समाधान देती है। यह बिजनेस, डेवलपरों और ग्राहकों को एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा देती है।

Databricks

-स्थापना का वर्ष: 2013

-शहर:सैन फ्रांसिस्को

-यह क्या करती है: यह कंपनी आम तौर पर डेटा स्टोरेज और एनालिटिक्स का काम करती है।

Databricks के बारे में:

यह कंपनी दुनिया की एक प्रमुख डेटा और AI कंपनी है, जो कि मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग और एनालिटिक्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है।

इसका "लेकहाउस" आर्किटेक्चर बड़े डेटा की प्रोसेसिंग को आसान बनाता है। यह बड़े पैमाने पर AI को लागू करने में उद्यमों की मदद भी करता है।

 Anthropic

-स्थापना का वर्ष: 2020

-शहर: सैन फ्रांसिस्को

-यह क्या करती है: AI मॉडल डेवलपर

Anthropic के बारे में:

Anthropic की फंडिंग OpenAI के पूर्व शोधकर्ताओं ने की थी। Anthropic ज्यादा सुरक्षित और आसानी से समझ में आने वाले AI मॉडल बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका प्रमुख चैटबॉट Claude, ChatGPT को टक्कर देता है। यह व्यापक रूप से अपनाने के लिए AI के तालमेल, नैतिकता और जिम्मेदार विकास पर जोर देता है।

xAI

-स्थापना का वर्ष: 2023

-शहर: पालो ऑल्टो

-यह क्या करती है: यह एक AI मॉडल डेवलपर कंपनी है।

-xAI के बारे में:इस कंपनी का लक्ष्य आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) बनाना है, जो मानवीय मूल्यों के अनुरूप हो। इसे X (जो पहले ट्विटर था) के साथ जोड़ा जाएगा। xAI एडवांस संवादी AI मॉडल विकसित करता है, जो रियल-टाइम एप्लीकेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं।

Crusoe

-स्थापना का वर्ष: 2018

-शहर: सैन फ्रांसिस्को

-यह क्या करती है: AI इंफ्रास्ट्रक्चर

Crusoe के बारे में: Crusoe डेटा सेंटरों को चलाने के लिए जलाई जाने वाली प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके सस्टेनेबल AI कंप्यूटिंग में माहिर है। Crusoe AI की बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करता है और पर्यावरण के अनुकूल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान पेश करता है।

