दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनी कौन-सी है, यहां जानें

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उद्योगों को बदल रहा है और उत्पादकता बढ़ा रहा है। यह सॉफ्टवेयर डेवलपरों, अंतरिक्ष क्षेत्र और अन्य कई क्षेत्रों के लिए खास टूल्स में भी मदद कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब ऑटोमेशन को बेहतर बनाने के लिए एडवांस लैंग्वेज मॉडल तैयार करने में मदद कर रहा है। इसके अलावा, AI क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड प्लेटफॉर्म में भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Forbes के अनुसार, 2025 में OpenAI दुनिया की टॉप AI कंपनी है, जिसकी फंडिंग लगभग 63.92 अरब डॉलर है। Databricks, Anthropic और एलन मस्क की xAI जैसी अन्य AI कंपनियां भी दुनिया की टॉप 10 AI कंपनियों में शामिल हो गई हैं। तो, आइए इस लेख में 2025 में दुनिया की टॉप AI कंपनियों की सूची के बारे में जानते हैं। दुनिया की टॉप AI कंपनियों का संक्षिप्त विवरण OpenAI -स्थापना का वर्ष: 2015 -शहर: सैन फ्रांसिस्को -यह क्या करती है: AI मॉडल डेवलपर

-OpenAI के बारे में: OpenAI जेनरेटिव AI के क्षेत्र में एक लीडर है। यह कंपनी ChatGPT और GPT मॉडल की निर्माता है। OpenAI बड़े पैमाने पर लैंग्वेज मॉडल बनाने में सबसे आगे है। यह कंपनी AI सुरक्षा पर रिसर्च करती है और एंटरप्राइज-ग्रेड समाधान देती है। यह बिजनेस, डेवलपरों और ग्राहकों को एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा देती है। Databricks -स्थापना का वर्ष: 2013 -शहर:सैन फ्रांसिस्को -यह क्या करती है: यह कंपनी आम तौर पर डेटा स्टोरेज और एनालिटिक्स का काम करती है। Databricks के बारे में: यह कंपनी दुनिया की एक प्रमुख डेटा और AI कंपनी है, जो कि मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग और एनालिटिक्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है। इसका "लेकहाउस" आर्किटेक्चर बड़े डेटा की प्रोसेसिंग को आसान बनाता है। यह बड़े पैमाने पर AI को लागू करने में उद्यमों की मदद भी करता है। Anthropic -स्थापना का वर्ष: 2020 -शहर: सैन फ्रांसिस्को