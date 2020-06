भारतीय रिज़र्व बैंक का OBICUS Survey : मीनिंग और उद्देश्य

किसी देश की अर्थव्यवस्था विकास कर रही है या नहीं, या किस गति से विकास करने वाली है, इसके विकास के सामने कौन कौन सी बाधाएं हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से किया जाता है.

ऐसा ही एक सर्वे जिसका नाम है ‘OBICUS Survey’ जिसका प्रकाशन भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है. आइये इस लेख में हम इसी सर्वे के बारे में जानते हैं.

जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तीन व्यापक क्षेत्रों में विभाजित है. ये सेक्टर हैं;

1. कृषि क्षेत्र

2. विनिर्माण क्षेत्र

3. सेवा क्षेत्र

देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है इसके बाद विनिर्माण और कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है.

OBICUS survey क्या होता है (What is OBICUS survey of the RBI)

भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण RBI है, जो कि तिमाही आधार पर OBICUS सर्वेक्षण करता है. OBICUS सर्वेक्षण का मतलब होता है; ऑर्डर बुक, सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (Order book, inventories and capacity utilisation survey). यह सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन से संबंधित सर्वे है.

पहला OBICUS सर्वेक्षण 2008 में शुरू किया गया था. यह सर्वेक्षण त्रिमासिक आधार पर आयोजित किया जाता है यही कारण है कि अब तक 48 सर्वेक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं और 49वां सर्वेक्षण 16 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया है. नवीनतम OBICUS सर्वेक्षण, तीसरी तिमाही Q3 (अक्टूबर-दिसंबर 2019) के लिए आयोजित किया गया था.

नवीनतम सर्वेक्षण की तारीख 16 अप्रैल 2020 है. इस तारीख से आरबीआई जनवरी से मार्च 2020 की अवधि के लिए देश की विभिन्न विनिर्माण इकाइयों से डेटा एकत्र करेगा.

OBICUS सर्वेक्षण का उद्देश्य (Objective of OBICUS Survey)

इस सर्वे का मुख्य उद्येश्य देश के विनिर्माण क्षेत्र की वास्तविक दशा को जानना है.

यह सर्वेक्षण RBI के लिए क्यों महत्वपूर्ण है (Why this survey is helpful for RBI?)

1. यह देश के आर्थिक वातावरण को दिखाता है जो देश में राजकोषीय और मौद्रिक नीति के अनुकूलन में मदद करता है.

2. यह देश में मुद्रास्फीति का दबाव, आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है.

3. यह सर्वेक्षण देश के MSME क्षेत्र के विकास के लिए मौद्रिक नीति और अन्य योजनाओं के निर्माण के लिए RBI को सटीक और मूल्यवान डेटा प्रदान करता है.

सर्वेक्षण में किस प्रकार का डेटा एकत्र किया गया?

RBI; तीन क्षेत्रों से संबंधित डेटा एकत्र करता है; ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग. इसलिए सर्वेक्षण केवल इन क्षेत्रों का डेटा प्रयोग किया जाता है. RBI; चयनित इकाइयों से डेटा एकत्र करता है और इस डेटा को गोपनीय रखता है यही कारण है कि कंपनियां RBI के साथ वास्तविक डेटा साझा करती हैं.

1. ऑर्डर बुक (Book Order): इसमें क्वार्टर की शुरुआत में प्राप्त नए ऑर्डर पर क्वांटिटेटिव डेटा, क्वार्टर की शुरुआत में ऑर्डर और क्वॉर्टर के अंत में लंबित ऑर्डर शामिल हैं. यदि कंपनी को अच्छी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में अच्छी वृद्धि की संभावना है.

2. इन्वेंट्री (Inventory): कम्पनियाँ यह भी डेटा बतातीं हैं कि उनके पास कितनी इन्वेंट्री है. इसमें कंपनी के साथ इन्वेंट्री (फिनिश्ड माल और कच्चे माल की सूची) से संबंधित डेटा शामिल हैं, जिसमें तिमाही के अंत तक ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ को भी जोड़ा जाता है.यदि कंपनी के पास कम इन्वेंट्री है तो यह कंपनी और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है

3. क्षमता उपयोग (Capacity Utilisation): यह कंपनी की उत्पादन क्षमता का माप है. यदि किसी कंपनी में एक तिमाही में 100 इकाइयों का उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन वह सिर्फ 50 इकाइयों का उत्पादन कर रही है, इसका मतलब है कि कंपनी की 50% अप्रयुक्त क्षमता है. इसलिए उच्च क्षमता उपयोग भविष्य के लिए समृद्ध संभावना को दर्शाता है.

विनिर्माण क्षेत्र पर RBI के OBICUS सर्वेक्षण की हाइलाइट: 3 अप्रैल 2020

अक्टूबर-दिसंबर 2019 की तिमाही के लिए OBICUS सर्वेक्षण के 48 वें दौर में 704 विनिर्माण कंपनियों को शामिल किया गया था. इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं;

1. क्षमता उपयोग (CU): कुल स्तर पर, यह 2019-20 की तिमाही तीन में घटकर 68.6% रह गया, जो पिछली तिमाही में 69.1% थी.

2. ऑर्डर बुक्स: Q3 (अक्टूबर-दिसंबर 2019) में प्राप्त ऑर्डर पिछली तिमाही के साथ-साथ एक साल पहले के स्तर (चार्ट 2) की तुलना में कम थे.

3. तैयार माल इन्वेंटरी से बिक्री अनुपात: इस अनुपात में मामूली रूप से तिमाही 3 (अक्टूबर-दिसंबर 2019) में गिरावट आई है. इस अवधि में फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी अनुपात की तुलना में बिक्री में अधिक गिरावट आई है. नीचे दिए गए चार्ट देखें;

इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र पर RBI का OBICUS सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर जानने के लिए बहुत आवश्यक है. भारत में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है.

