COVID-19 के नियंत्रण में सीरियल इंटरवल (Serial Interval) की क्या भूमिका है?

COVID-19 के प्रकोप के बाद से महामारी के संबंध में कई विज्ञान से संबंधित शोध सामने आए हैं. एक शोध पत्र जो हाल ही में एक जर्नल साइंस में प्रकाशित हुआ था जो कि बेंजामिन काउलिंग (Benjamin Cowling) और हांगकांग विश्वविद्यालय के अन्य शोधकर्ताओं द्वारा लिखा गया है, ने कहा, चीन जहां अब एक महीने से अधिक स्थानीय स्तर पर प्रसारित COVID-19 मामले नहीं पाए गए हैं, इसके लिए चीन के सीरियल इंटरवल (Serial Interval) के प्रबंधन की क्षमता को उत्तरदायी बताया गया है.

सीरियल इंटरवल (Serial Interval) क्या है?

COVID-19 के प्राथमिक मामले (संक्रमित व्यक्ति) की शुरुआत के लक्षण और प्राथमिक मामले के संपर्क में आए किसी दूसरे व्यक्ति में लक्षणों की शुरुआत के बीच की अवधि से है. यानी हम कह सकते हैं कि सीरियल इंटरवल व्यक्ति A और व्यक्ति B में COVID-19 लक्षणों के शुरुआत के बीच की अवधि है जहाँ व्यक्ति B को यह संक्रमण व्यक्ति A के संपर्क में आने के कारण हुआ हो.

सीरियल इंटरवल (Serial Interval) शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई?

इस शब्द का पहली बार प्रयोग एक ब्रिटिश चिकित्सक विलियम पिकल (William Pickles) द्वारा किया गया था. 1942-45 के दौरान, उन्होंने शुरुआत में इसे यूनाइटेड किंगडम में हेपेटाइटिस महामारी के संदर्भ में ट्रांसमिशन अंतराल के रूप में संदर्भित किया था. बाद में, एक और ब्रिटिश चिकित्सक आर.ई. होप सिम्पसन ( RE. Hope Simpson) ने सीरियल इंटरवल के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल किया और इसे लगातार बीमारी के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया.

कोरोना वायरस का नाम ‘कोरोना’ ही क्यों रखा गया है?

शोधकर्ताओं ने अपने पेपर में “Serial interval of SARS-CoV-2 was shortened over time by non-pharmaceutical interventions” क्या बताया है?

शोधकर्ताओं ने अपने पेपर में बताया कि सीरियल इंटरवल ऊष्मायन अवधि जैसे अन्य महामारी विज्ञान मापदंडों पर निर्भर करता है. यह एक व्यक्ति के वायरस और लक्षण की शुरुआत और प्रजनन दर या R naught के बीच का समय है जो एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा संक्रमित लोगों की संख्या है.

COVID-19 को नियंत्रित करने में सीरियल इंटरवल कैसे योगदान दे सकता है?

सीरियल इंटरवल बढ़ती जनसंख्या प्रतिरक्षा और भविष्य की घटनाओं का संकेत देने के अलावा संक्रमण नियंत्रण हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का अनुमान लगाने में मदद करता है.

इसलिए, जितनी जल्दी COVID-19 संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर उसे अलग या आइसोलेट किया जाता है, सीरियल इंटरवल उतना ही छोटा हो जाता है और इस प्रकार संक्रमण के प्रसार की संभावनाओं को कम किया जा सकता है.

सीरियल इंटरवल के प्रबंधन के लिये कांटैक्ट ट्रेसिंग (Contact Tracing), क्वारंटीन (Quarantine) आदि प्रयासों को अपनाया जाना चाहिये.

सीरियल इंटरवल के बारे में चीन और दक्षिण कोरिया पर एक नजर डालते हैं.

शोधकर्ताओं के अनुसार जनवरी के शुरुआती और फरवरी की शुरुआत के बीच वुहान में सीरियल इंटरवल 7.8 दिन से घटकर 2.6 दिन रह गया. 1 दिन के भीतर, शुरूआती लक्षण से संपर्क को कम करने से COVID-19 संचरण को लगभग 60% कम करने में मदद मिली.

शोधकर्ताओं के अनुसार, यह आक्रामक संपर्क अनुरेखण, कांटैक्ट ट्रेसिंग (Contact Tracing), क्वारंटीन (Quarantine) के कारण संभव हुआ. इसके अलावा, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जो संक्रमित मरीज अलग-थलग थे, वे बाद में संक्रमण चक्र में किसी भी अधिक लोगों को संक्रमित नहीं कर सके. इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि इंट्रा और इंटरसिटी यात्रा को निलंबित करने और चीन के कई शहरों में व्यापक रूप से सोशल डिस्टेंसिंग के विभिन्न रूपों को लागू करने जैसे कारणों सीरियल इंटरवल को कम रखा.

इसके अलावा, ज्यूरिख (Zurich) और सियोल (Seoul) में शोधकर्ताओं द्वारा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफेक्शियस डिजीज में एक अलग अध्ययन भी प्रकाशित किया गया. वहां, उन्होंने पाया कि दक्षिण कोरिया में सीरियल इंटरवल 3.63 दिनों का था, देश में कांटैक्ट ट्रेसिंग (Contact Tracing) प्रयासों को अपनाया गया था.

तो, अब आपको सीरियल इंटरवल के बारे में ज्ञात हो गया होगा और यह कैसे COVID-19 को नियंत्रित या प्रबंधित करने में मददगार हो सकता है.

