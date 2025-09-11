भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं चलती एक भी ट्रेन, हैरान कर देगी वजह

Indian Railway: वैसे तो रेलवे भारती के रीढ़ की हड्डी है और देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी योगदान देती है। आज के समय में ज्यादातर लोग यात्रा करने के लिए रेलवे का सहारा लेते हैं। आज के समय में ट्रेन से कही भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन, क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी राज्य मौजूद है, जहां एक भी रेलवे नहीं है। यहां तक की इस राज्य में आज तक रेल की पटरी भी नहीं बिछाई गई है। हालांकि, इसके पीछे एक बड़ी वजह छिपी है जो पहाड़ियों, दुर्गम रास्तों और पर्यावरण की है। आइए जानते हैं भारत के इस अनोखे राज्य के बारे में...

भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे

भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, जो वर्षों से लाखों यात्रियों को अपनी सेवाएं प्रदान करता आ रहा है। भारतीय रेलवे ने कई राज्यों और शहरों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। ये राज्य है सिक्किम, जहां न तो कोई रेलवे स्टेशन है और न ही रेलवे ट्रैक की व्यवस्था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है, जो 16 मई 1975 को भारतीय संघ का हिस्सा बना था। तब से लेकर आज तक यहां कोई रेलवे नेटवर्क नहीं बना है।