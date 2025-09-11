भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं चलती एक भी ट्रेन, हैरान कर देगी वजह

Indian Railway: वैसे तो रेलवे भारती के रीढ़ की हड्डी है और देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी योगदान देती है। आज के समय में ज्यादातर लोग यात्रा करने के लिए रेलवे का सहारा लेते हैं। आज के समय में ट्रेन से कही भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन, क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी राज्य मौजूद है, जहां एक भी रेलवे नहीं है। यहां तक की इस राज्य में आज तक रेल की पटरी भी नहीं बिछाई गई है। हालांकि, इसके पीछे एक बड़ी वजह छिपी है जो पहाड़ियों, दुर्गम रास्तों और पर्यावरण की है। आइए जानते हैं भारत के इस अनोखे राज्य के बारे में...
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे
भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, जो वर्षों से लाखों यात्रियों को अपनी सेवाएं प्रदान करता आ रहा है। भारतीय रेलवे ने कई राज्यों और शहरों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। ये राज्य है सिक्किम, जहां न तो कोई रेलवे स्टेशन है और न ही रेलवे ट्रैक की व्यवस्था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है, जो 16 मई 1975 को भारतीय संघ का हिस्सा बना था। तब से लेकर आज तक यहां कोई रेलवे नेटवर्क नहीं बना है।
क्या है रेलवे न होने की वजह
सिक्किम में रेलवे ट्रैक के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा इसकी भौगोलिक स्थिति है। सिक्किम एक पहाड़ी राज्य है, जहां का ऊबड़-खाबड़ इलाका, खड़ी ढलानें और गहरी घाटियां रेलवे नेटवर्क के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसके अलावा, यहां का मौसम भी कभी भी बदल सकता है, जिससे ट्रैक बिछाने में मुश्किलें आती हैं। इस राज्य में रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए ज़मीन की मज़बूती का भी अभाव है, जो रेल ट्रैक के लिए ज़रूरी है।
पर्यावरण को हो सकता है नुकसान
विशेषज्ञों के अनुसार, सिक्किम में रेलवे नेटवर्क के निर्माण से पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है। सिक्किम में घने जंगल हैं, जो कई जंगली जानवरों का घर हैं। अगर यहां रेलवे ट्रैक बनाया जाता है, तो इन जंगलों और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक संवेदनशील इलाका है और यहाँ रेलवे नेटवर्क बनाने से भविष्य में विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि सिक्किम में अब तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं बना है।
सड़क मार्ग से होती है यात्रा
सिक्किम के लोग बिना ट्रेन के भी आराम से यात्रा करते हैं, क्योंकि यहां की सड़कें बहुत अच्छी हैं। अगर कोई ट्रेन से सिक्किम आना चाहता है, तो उसे पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी या जलपाईगुड़ी स्टेशन पर उतरना होगा। फिर वहां से बस या टैक्सी लेकर सिक्किम पहुंचा जा सकता है।
