दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यहां जानें!

जब हम दुनिया के सबसे बड़े शहर के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ऊंची-ऊंची इमारतें, भागदौड़ वाला ट्रैफिक और लाखों लोगों की भीड़ का ख्याल आता है। लेकिन सबसे बड़े शहर को परिभाषित करना उतना आसान नहीं है, जितना लगता है। क्या हमें सिर्फ मुख्य शहर की गिनती करनी चाहिए? या उपनगरों की? या फिर आसपास के महानगरीय क्षेत्र की? इन वजहों से इसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है।
फिर भी, संयुक्त शहरी आबादी, शहरी समूहों और मिले-जुले शहरी क्षेत्रों के आधार पर, एक शहर इस सूची में सबसे ऊपर है।
दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
चीन का ग्वांगझू शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, जहां 7 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस विशाल शहर में सिर्फ ग्वांगझू ही नहीं, बल्कि डोंगगुआन, फोशान, हुइझोउ, जियांगमेन, शेनझेन और जोंगशान जैसे आस-पास के इलाके भी शामिल हैं।
यह ग्वांगझू को दुनिया के किसी भी दूसरे शहर से बहुत बड़ा बनाता है। यह टोक्यो, शंघाई और दिल्ली जैसे जाने-माने विशाल शहरों को भी पीछे छोड़ देता है।
दुनिया के 10 सबसे बड़े शहर (जनसंख्या के अनुसार)
|
रैंक
|
शहर
|
देश
|
जनसंख्या (Millions)
|
परिभाषा
|
1
|
गुआंगज़ौ
|
चीन
|
72.7
|
शहरी आबादी
|
2
|
शंघाई
|
चीन
|
41.6
|
शहरी आबादी
|
3
|
टोकियो
|
जापान
|
41.2
|
समूहन
|
4
|
दिल्ली
|
भारत
|
35.7
|
समूह
|
5
|
जकार्ता
|
इंडोनेशिया
|
29.5
|
समूहन
|
6
|
मनीला
|
फिलिपींस
|
27.8
|
समूहन
|
7
|
मुंबई
|
भारत
|
27.6
|
समूह
|
8
|
मेक्सिको सिटी
|
मैक्सिको
|
25.4
|
समेकित शहरी क्षेत्र
|
9
|
सोल
|
साउथ कोरिया
|
25.2
|
समेकित शहरी क्षेत्र
|
10
|
ढ़ाका
|
बांग्लादेश
|
23.1
|
समूहन
ग्वांगझू इस सूची में सबसे ऊपर क्यों है?
ग्वांगझू के दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनने का कारण इसका आर्थिक विकास और शेनझेन जैसे आस-पास के औद्योगिक शहरों के साथ इसका बड़ा शहरी एकीकरण है। ग्वांगझू के अभूतपूर्व शहरी फैलाव ने इसे चीन के पर्ल रिवर डेल्टा का केंद्र बना दिया है। यह दुनिया के सबसे आर्थिक रूप से रणनीतिक स्थानों में से एक है।
निष्कर्ष
तो, अगर आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े शहर का ताज किसके पास है, तो जवाब साफ है: चीन का ग्वांगझू, जहां 7 करोड़ 20 लाख की विशाल आबादी रहती है।
