किसने किया था AI का आविष्कार, क्या है इतिहास, जानें

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI, विज्ञान का एक क्षेत्र भी है और एक तकनी की क्रांति भी है। सदियों पुरानी दार्शनिक अवधारणा से लेकर आज हमारे जीवन को दिशा देने वाली तकनीक बनने तक का इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। इस सफर में कई महान दिमाग, वैज्ञानिक प्रगति और दशकों की मेहनत शामिल है। AI का आविष्कार किसने किया? जॉन मैकार्थी, जो एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, को आम तौर पर "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक" माना जाता है। उन्हें 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज की एक प्रसिद्ध ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में पहली बार "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" शब्द का इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है। इसी कार्यशाला को AI के एक वैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में जन्म का प्रतीक माना जाता है। मैकार्थी का सपना यह पता लगाना था कि क्या "सीखने की हर सुविधा या बुद्धिमत्ता के किसी भी अन्य पहलू को इतने अच्छे से समझाया जा सकता है कि एक मशीन उसका अनुकरण कर सके।"

हालांकि, AI की बौद्धिक विरासत इससे भी गहरी है। ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने 1950 में अपने पेपर, "कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस" के साथ इसका सैद्धांतिक आधार तैयार किया था। इसमें उन्होंने एक टेस्ट का सुझाव दिया, जिसे आज हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। यह टेस्ट किसी मशीन की इंसानों जैसे बुद्धिमान व्यवहार करने की क्षमता को परखता है, जिसमें इंसान और मशीन के बीच अंतर करना मुश्किल हो। वॉरेन मैककुलोच और वाल्टर पिट्स का 1943 में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर किया गया काम और 1950 के दशक की शुरुआत में मार्विन मिंस्की द्वारा पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का निर्माण भी इस दिशा में बुनियादी पड़ाव है। AI के प्रमुख शुरुआती व्यक्ति नाम योगदान तिथि जॉन मैकार्थी "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" शब्द गढ़ा; LISP का आविष्कार किया 1956, 1958 एलन ट्यूरिंग ट्यूरिंग टेस्ट, बुद्धिमान मशीनों का सिद्धांत दिया 1950 वॉरेन मैककुलोच और वाल्टर पिट्स आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल का प्रस्ताव दिया 1943 मार्विन मिंस्की पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया 1951

AI का इतिहास पौराणिक कथाएं और मशीनें: प्राचीन यूनानी मिथकों (जैसे पिग्मेलियन और टैलोस) और मध्ययुगीन मशीनों ने आर्टिफिशियल, इंसानों जैसी मशीनों की कल्पना को जन्म दिया। "रोबोट": इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1921 में चेक नाटककार कारेल चापेक ने आर्टिफिशियल इंसानों के लिए किया था। 20वीं सदी: AI की शुरुआत और उदय -1943: मैककुलोच और पिट्स ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का एक मॉडल विकसित किया। यह न्यूरल नेटवर्क की दिशा में एक शुरुआती कदम था। -1950: एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट की कल्पना की, जो मशीन की बुद्धिमत्ता का एक पैमाना है। -1956 (डार्टमाउथ कार्यशाला): जॉन मैकार्थी, मार्विन मिंस्की, नथानिएल रोचेस्टर और क्लॉड शैनन ने AI को अध्ययन का एक क्षेत्र बनाया। मैकार्थी ने इसे "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" नाम दिया। -1958: जॉन मैकार्थी ने LISP का आविष्कार किया, जो AI की एक प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा बनी। -1960-1970 का दशक: सिंबॉलिक AI, "विशेषज्ञ प्रणालियों" (expert systems), शुरुआती रोबोट और ELIZA जैसे चैटबॉट का विकास हुआ।