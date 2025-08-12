किसने किया था AI का आविष्कार, क्या है इतिहास, जानें

IBPS PO Admit Card 2025 Soon
जॉन मैकार्थी को 1956 में "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" शब्द गढ़ने के लिए "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक" कहा जाता है। हालांकि, AI का इतिहास एक सामूहिक प्रयास का नतीजा है, जिसकी नींव 1940 और 50 के दशक में एलन ट्यूरिंग और अन्य लोगों ने रखी थी। यह क्षेत्र "AI विंटर्स", सिंबॉलिक AI और डीप लर्निंग के दोबार उभरते हुए दौर से गुजरा है और आज की क्रांतिकारी तकनीकों तक पहुंचा है।

Aug 12, 2025, 18:47 IST
किसने किया एआई का आविष्कार
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI, विज्ञान का एक क्षेत्र भी है और एक तकनी की क्रांति भी है। सदियों पुरानी दार्शनिक अवधारणा से लेकर आज हमारे जीवन को दिशा देने वाली तकनीक बनने तक का इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। इस सफर में कई महान दिमाग, वैज्ञानिक प्रगति और दशकों की मेहनत शामिल है।

AI का आविष्कार किसने किया?

जॉन मैकार्थी, जो एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, को आम तौर पर "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक" माना जाता है। उन्हें 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज की एक प्रसिद्ध ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में पहली बार "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" शब्द का इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है। इसी कार्यशाला को AI के एक वैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में जन्म का प्रतीक माना जाता है।

मैकार्थी का सपना यह पता लगाना था कि क्या "सीखने की हर सुविधा या बुद्धिमत्ता के किसी भी अन्य पहलू को इतने अच्छे से समझाया जा सकता है कि एक मशीन उसका अनुकरण कर सके।"

हालांकि, AI की बौद्धिक विरासत इससे भी गहरी है। ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने 1950 में अपने पेपर, "कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस" के साथ इसका सैद्धांतिक आधार तैयार किया था। इसमें उन्होंने एक टेस्ट का सुझाव दिया, जिसे आज हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। यह टेस्ट किसी मशीन की इंसानों जैसे बुद्धिमान व्यवहार करने की क्षमता को परखता है, जिसमें इंसान और मशीन के बीच अंतर करना मुश्किल हो।

वॉरेन मैककुलोच और वाल्टर पिट्स का 1943 में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर किया गया काम और 1950 के दशक की शुरुआत में मार्विन मिंस्की द्वारा पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का निर्माण भी इस दिशा में बुनियादी पड़ाव है।

AI के प्रमुख शुरुआती व्यक्ति

नाम

योगदान

तिथि

जॉन मैकार्थी

"आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" शब्द गढ़ा; LISP का आविष्कार किया

1956, 1958

एलन ट्यूरिंग

ट्यूरिंग टेस्ट, बुद्धिमान मशीनों का सिद्धांत दिया

1950

वॉरेन मैककुलोच और वाल्टर पिट्स

आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल का प्रस्ताव दिया

1943

मार्विन मिंस्की

पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया

1951

AI का इतिहास

पौराणिक कथाएं और मशीनें: प्राचीन यूनानी मिथकों (जैसे पिग्मेलियन और टैलोस) और मध्ययुगीन मशीनों ने आर्टिफिशियल, इंसानों जैसी मशीनों की कल्पना को जन्म दिया।

"रोबोट": इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1921 में चेक नाटककार कारेल चापेक ने आर्टिफिशियल इंसानों के लिए किया था।

20वीं सदी: AI की शुरुआत और उदय

-1943: मैककुलोच और पिट्स ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का एक मॉडल विकसित किया। यह न्यूरल नेटवर्क की दिशा में एक शुरुआती कदम था।

-1950: एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट की कल्पना की, जो मशीन की बुद्धिमत्ता का एक पैमाना है।

-1956 (डार्टमाउथ कार्यशाला): जॉन मैकार्थी, मार्विन मिंस्की, नथानिएल रोचेस्टर और क्लॉड शैनन ने AI को अध्ययन का एक क्षेत्र बनाया। मैकार्थी ने इसे "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" नाम दिया।

-1958: जॉन मैकार्थी ने LISP का आविष्कार किया, जो AI की एक प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा बनी।

-1960-1970 का दशक: सिंबॉलिक AI, "विशेषज्ञ प्रणालियों" (expert systems), शुरुआती रोबोट और ELIZA जैसे चैटबॉट का विकास हुआ।

-1980 का दशक: सेल्फ-ड्राइविंग प्रोटोटाइप, उच्च-प्रदर्शन वाले शतरंज कंप्यूटर और लॉजिक रीजनिंग का विकास हुआ।

AI विंटर्स और पुन:उदय

-1970-1990 का दशक: रुचि और निवेश में उतार-चढ़ाव का दौर आया, जिसे "AI विंटर्स" कहा गया।

-1997: IBM के डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया। यह AI के लिए एक मील का पत्थर था।

डीप लर्निंग का युग

-2000-2010 का दशक: उपलब्ध डेटा और कंप्यूटिंग शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। मशीन लर्निंग, खासकर डीप लर्निंग (एक के ऊपर एक बने न्यूरल नेटवर्क) का आगमन हुआ, जिसने स्पीच, विजन और भाषा की तकनीक में प्रगति को बढ़ावा दिया।

-2011–वर्तमान: AI ने "Jeopardy!" (IBM Watson) और गो (AlphaGo) जैसे खेलों में इंसानी चैंपियंस को हराया। इसने Siri, Alexa, ChatGPT जैसे वर्चुअल असिस्टेंट को शक्ति दी और कई उद्योगों में क्रांति ला दी।

स्थायी प्रभाव

AI अब सिर्फ दार्शनिक विचारों और सैद्धांतिक कल्पनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में एक बड़ी, वास्तविक मौजूदगी बन चुका है। इसका प्रभाव स्वचालित वाहनों और मेडिकल जांच से लेकर créative सॉफ्टवेयर और स्मार्ट रोबोट तक फैला हुआ है। ट्यूरिंग, मैकार्थी, मिंस्की जैसे दिग्गजों और आज के शोधकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग ने इस लगातार बढ़ते क्षेत्र को आगे बढ़ाया है।

डार्टमाउथ में कुछ पायनियर्स द्वारा इंसानी बुद्धिमत्ता की नकल करने का जो सपना देखा गया था, वह आज व्यापार, विज्ञान, मनोरंजन और सामान्य जीवन में क्रांति का आधार बन गया है।

