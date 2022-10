Liz Truss resigns: यूके की प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस ने दिया इस्तीफा, जानें कौन है अगले पीएम की रेस में?

Liz Truss resigns: यूके की प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस ने कल पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है. देश में चल रही आर्थिक समस्याओं और पाउंड में हो रही लगातार गिरावट के बीच उन्होंने इस्तीफा दिया है. ब्रिटेन में पिछले कुछ महीनों से देश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है. जिसके चलते लिज़ से पहले बोरिस जॉनसन ने भी पीएम पद से इस्तीफा दिया था.

देश के नए प्रधानमंत्री की घोषणा सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी 28 अक्टूबर तक करेगी. इस दौड़ में पेनी मॉर्डंट, पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक सबसे आगे है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कंजरवेटिव पार्टी किसे अपना अगला लीडर चुनती है.

