AILET 2026 Registration Ends Today: AILET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी मौका, जल्द करें फीस जमा

AILET 2026: ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो आज बंद होने वाली है। सभी छात्रों को तुरंत रजिस्टर करने की सलाह दी जाती है। इसका एग्जाम 14 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), दिल्ली द्वारा आयोजित ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का आज यानी 13 नवंबर, 2026 को आखिरी दिन है। लॉ की दुनिया में अपना करियर बनाने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सूचना है। जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाकर अभी कर सकते हैं। AILET 2026 के लिए रजिस्टर करने की लास्ट डेट AILET 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो आज, 13 नवंबर को रात 11:59 बजे तक खुली रहेगी। साथ ही, रजिस्टर फीस जमा करने की लास्ट डेट भी 14 नवंबर, 2026 है। पूरी जानकारी के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें। डिटेल्स लास्ट डेट टाइम ऑनलाइन रजिस्टर करने की लास्ट डेट 13 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे तक फीस जमा करने की लास्ट डेट 14 नवंबर 2025 सुबह 8:00 बजे तक AILET 2026 Application Fee: AILET के लिए कितना देनी होगी फीस