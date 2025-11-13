Happy Children's Day Wishes, Quotes
AILET 2026 Registration Ends Today: AILET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी मौका, जल्द करें फीस जमा

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 13, 2025, 12:14 IST

AILET 2026: ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो आज बंद होने वाली है। सभी छात्रों को तुरंत रजिस्टर करने की सलाह दी जाती है। इसका एग्जाम 14 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

AILET 2026 Registration Ends Today
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), दिल्ली द्वारा आयोजित ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का आज यानी 13 नवंबर, 2026 को आखिरी दिन है। लॉ की दुनिया में अपना करियर बनाने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सूचना है। जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in  पर जाकर अभी कर सकते हैं।  

AILET 2026 के लिए रजिस्टर करने की लास्ट डेट

AILET 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो आज, 13 नवंबर को रात 11:59 बजे तक खुली रहेगी। साथ ही, रजिस्टर फीस जमा करने की लास्ट डेट भी 14 नवंबर, 2026 है। पूरी जानकारी के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें। 

डिटेल्स  लास्ट डेट टाइम 
ऑनलाइन रजिस्टर करने की लास्ट डेट  13 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे तक
फीस जमा करने की लास्ट डेट  14 नवंबर 2025 सुबह 8:00 बजे तक

AILET 2026 Application Fee: AILET के लिए कितना देनी होगी फीस 

रजिस्टर प्रक्रिया पूरी करने के लिए छात्रों को कैटेगरी के अनुसार निर्धारित की गई फीस जमा करवानी होगी। छात्र फीस ऑनलाइन मोड जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग में जमा करवा सकते हैं।

कैटेगरी 

फीस भुगतान (INR में)

जनरल वर्ग

₹ 3,500/-

SC, ST, और दिव्यांग (PwD) छात्र

₹ 1,500/-

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले SC, ST

₹ 0/- 

AILET 2026: एग्जाम की इंपोर्टेंट जानकारी

AILET 2026 एग्जाम BA LLB (ऑनर्स), LLM और PhD कार्यक्रमों में एंट्री लेने के यह आयोजित की जाती है। आइए जानते हैं एग्जाम से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स। 

1. एग्जाम की डेट: 14 दिसंबर 2025 

2. एग्जाम का टाइम : दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

3. एग्जाम मोड : ऑफलाइन (पेन और पेपर मोड)

AILET 2026 के लिए रजिस्टर करने के स्टेप्स 

रजिस्टर करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सभी छात्र हमारे बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें। 

1. NLU दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'AILET 2026 के लिए रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके नया अकाउंट बनाएं।

4. क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें।

5. रजिस्टर फॉर्म में सभी इंपोर्टेंट डिटेल्स को भरें। 

6. पासपोर्ट साइज फोटो के साथ हस्ताक्षर वाले डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

7. फिर, ऑनलाइन मोड से फीस का भुगतान करें।

8. फॉर्म जमा करके उसका कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लें।

