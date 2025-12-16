BCI द्वारा AIBE 20 रिजल्ट 2025 और फाइनल आंसर-की जल्द होगा जारी, जानें कैसे करें Download

AIBE 20 Answer Key 2025: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 20 में शामिल हुए छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही, AIBE 20 एग्जाम 2025 की फाइनल आंसर-की जारी करने वाला है। फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद, छात्रों को अपने स्कोर का सटीक अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही, BCI द्वारा AIBE 20 का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा।
AIBE 20 से जुड़ी मुख्य अपडेट और एक्सपेक्टेड डेट्स
BCI ने प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब इन ऑब्जेक्शन के बाद लास्ट और ऑफिशियल आंसर-की जारी की जाएगी। सभी छात्र इंपोर्टेंट डेट्स और डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
|इवेंट
|एक्सपेक्टेड डेट्स
|प्रोविजनल आंसर-की जारी
|03 दिसंबर, 2025
|ऑब्जेक्शन दर्ज करने की लास्ट डेट
|10 दिसंबर, 2025
|फाइनल आंसर-की जारी
|दिसंबर 2025 का तीसरा/चौथा सप्ताह
|AIBE 20 रिजल्ट घोषित
|दिसंबर 2025/जनवरी 2026 की शुरुआत
फाइनल आंसर-की कैसे डाउनलोड करें?
छात्रों को फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले BCI की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
- होमपेज पर, 'AIBE 20 Final Answer Key 2025' या 'Latest Update' सेक्शन को खोजें।
- फिर, इससे जुड़े लिंक पर क्लिक करें।
- PDF फॉर्मेट में मौजूद आंसर-की को डाउनलोड करें। फिर, अपने सेट/सीरीज के अनुसार आंसर को मिलाएं।
- इस PDF को डाउनलोड करके भविष्य के लिए इनका प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation