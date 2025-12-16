UP Lekhpal Vacancy 2025
BCI द्वारा AIBE 20 रिजल्ट 2025 और फाइनल आंसर-की जल्द होगा जारी, जानें कैसे करें Download

By Akshara Verma
Dec 16, 2025, 17:24 IST

AIBE 20 Result 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर AIBE 20 2025 का रिजल्ट और फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी। 

BCI will soon release the AIBE XX Result 2025
AIBE 20 Answer Key 2025: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 20 में शामिल हुए छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही, AIBE 20 एग्जाम 2025 की फाइनल आंसर-की जारी करने वाला है। फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद, छात्रों को अपने स्कोर का सटीक अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही, BCI द्वारा AIBE 20 का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा।

AIBE 20 से जुड़ी मुख्य अपडेट और एक्सपेक्टेड डेट्स 

BCI ने प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब इन ऑब्जेक्शन के बाद लास्ट और ऑफिशियल आंसर-की जारी की जाएगी। सभी छात्र इंपोर्टेंट डेट्स और डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। 

इवेंट  एक्सपेक्टेड डेट्स
प्रोविजनल आंसर-की जारी 03 दिसंबर, 2025
ऑब्जेक्शन दर्ज करने की लास्ट डेट  10 दिसंबर, 2025
फाइनल आंसर-की जारी दिसंबर 2025 का तीसरा/चौथा सप्ताह
AIBE 20 रिजल्ट घोषित  दिसंबर 2025/जनवरी 2026 की शुरुआत

फाइनल आंसर-की कैसे डाउनलोड करें? 

छात्रों को फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा। 

  1. सबसे पहले BCI की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
  2. होमपेज पर, 'AIBE 20 Final Answer Key 2025' या 'Latest Update' सेक्शन को खोजें।
  3. फिर, इससे जुड़े लिंक पर क्लिक करें। 
  4. PDF फॉर्मेट में मौजूद आंसर-की को डाउनलोड करें। फिर, अपने सेट/सीरीज के अनुसार आंसर को मिलाएं। 
  5. इस PDF को डाउनलोड करके भविष्य के लिए इनका प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें।
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

