Bihar NEET UG 2025 Counselling: बिहार नीट यूजी राउंड 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से शुरू, चेक करें लास्ट डेट

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड (BCECEB) ने बिहार नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के राउंड 1 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आज यानी 27 अगस्त 2025 से शुरू करेगी। यह प्रक्रिया 29 अगस्त 2025 तक जारी रहेगी, जिसके बाद विडो को बंद कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई है, वे अपने अलॉटमेंट लेटर को आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले किसी तकनीकी खराबी के बाग शेड्यूल में बदलाव किए गए थे।
तकनीकी कारणों, विशेष रूप से बिहार वेटरनरी कॉलेज (BVC), पटना में सेल्फ-फाइनेंस सीटों के लिए विकल्प भरने और सीट आवंटन में गड़बड़ियों के कारण 26 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी।
Bihar NEET 2025 Counselling: किस दिन तक कर सकते हैं रिपोर्ट?
बोर्ड ने प्रकाशित सीट आवंटन परिणामों को रद्द कर दिया था, लेकिन अब एमबीबीएस, बीडीएस और बीवीएससी (स्व-वित्त सीटों को छोड़कर) के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रक्रिया 27 से 29 अगस्त तक निर्धारित केंद्रों पर होगी।
बिहार नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के राउंड 1 सीट आवंटन परिणाम 24 अगस्त, 2025 को घोषित किए गए थे। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से अपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
Bihar NEET UG 2025 Counselling: आवश्यक दस्तावेज
उम्मीदवारों को अपने आवंटित संस्थानों या रिपोर्टिंग केंद्रों पर मूल दस्तावेजों और उनकी 2-3 स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
आवश्यक दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार है-
नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड, नीट यूजी 2025 स्कोरकार्ड, कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट, बिहार निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), 6 पासपोर्ट आकार के फोटो, नीट यूजी सीट आवंटन पत्र
