Bihar NEET UG 2025 Counselling: बिहार नीट यूजी राउंड 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से शुरू, चेक करें लास्ट डेट

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड (BCECEB) ने बिहार नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के राउंड 1 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आज यानी 27 अगस्त 2025 से शुरू करेगी। यह प्रक्रिया 29 अगस्त 2025 तक जारी रहेगी, जिसके बाद विडो को बंद कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई है, वे अपने अलॉटमेंट लेटर को आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले किसी तकनीकी खराबी के बाग शेड्यूल में बदलाव किए गए थे।

तकनीकी कारणों, विशेष रूप से बिहार वेटरनरी कॉलेज (BVC), पटना में सेल्फ-फाइनेंस सीटों के लिए विकल्प भरने और सीट आवंटन में गड़बड़ियों के कारण 26 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी।

Bihar NEET 2025 Counselling: किस दिन तक कर सकते हैं रिपोर्ट?

बोर्ड ने प्रकाशित सीट आवंटन परिणामों को रद्द कर दिया था, लेकिन अब एमबीबीएस, बीडीएस और बीवीएससी (स्व-वित्त सीटों को छोड़कर) के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रक्रिया 27 से 29 अगस्त तक निर्धारित केंद्रों पर होगी।