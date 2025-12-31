UPPRPB UP Police Recruitment 2025
पटना में कड़ाके की ठंड: स्कूल 2 जनवरी तक होंगे बंद, प्रशासन ने जारी किया नया आदेश

Akshara Verma
Akshara Verma
Dec 31, 2025, 12:52 IST

Patna School Closed News Today: बिहार के पटना में ठंड को देखते हुए DM ने कई जिलों में स्कूल में छुट्टियां घोषित कर दी हैं, जबकि कई जगहों पर स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। आदेश के अनुसार स्कूलों को 2 जनवरी तक बंद कर दिया गया है।

Patna School Closed News Today
Patna School Closed DM Order: बिहार की राजधानी पटना समेत पूरा राज्य इन दिनों बढ़ती ठंडी हवा और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। गिरते तापमान और घने कोहरे को देखते हुए पटना जिलाधिकारी (DM) ने बच्चों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। लेटेस्ट नोटिस के अनुसार, पटना में 2 जनवरी तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया हैं। 

2 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

बढ़ती ठंड और 'कोल्ड डे' की स्थिति को देखते हुए पटना के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 2 जनवरी 2025 तक सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए लागू किया गया है। पूरी जानकारी के लिए नीचे देखें। 

  • छुट्टी की अवधि: 2 जनवरी तक।
  • नियम लागू: सरकारी और प्राइवेट, दोनों स्कूलों पर लागू। 
  • कारण: अत्यधिक ठंड और सुबह का घना कोहरा।
  • कौन-सी कक्षाएं: कक्षा 9 से 12 तक के लिए समय में बदलाव (सुबह 9:00 या 10:00 बजे के बाद)।

पटना के सभी स्कूल अब 2 जनवरी तक बंद रहेंगे। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने स्कूलों के लिए यह आदेश 30 दिसंबर को जारी किया था। इसमें बताया गया कि 8वीं से 12वीं की कक्षाओं के टाइम 10 बजे से दोपहर 3:30 तक कर दिया गया है। 

जिलेवार और कक्षावार स्थिति 

प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए अलग-अलग कक्षाओं के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

कैटेगरी आदेश की स्थिति  प्रभावित जिले
कक्षा 1 से 8 तक बंद (2 जनवरी तक) पटना, गया, भागलपुर आदि
कक्षा 9 से 12 तक समय में बदलाव (10 AM - 3 PM) पटना और आसपास के क्षेत्र
आंगनवाड़ी केंद्र अगले आदेश तक बंद पूरे बिहार में
टीचर्स  स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य प्रशासनिक कार्य हेतु

बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सलाह

बढ़ती ठंड को देखते हुए डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पेरेंट्स को कुछ खास सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

  1. गर्म कपड़ों की परतें: बच्चों को एक भारी जैकेट के बजाय कपड़ों की 2-3 परतें पहनाएं।
  2. गुनगुना पानी: बच्चों को पीने के लिए हल्का गुनगुना पानी ही दें।
  3. धूप का लाभ: यदि धूप निकले, तो बच्चों को थोड़ी देर बाहर जरूर बैठाएं, लेकिन शाम होते ही घर के अंदर रखें।
  4. खानपान: डाइट में सूप, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स शामिल करें ताकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे।

क्या 2 जनवरी के बाद स्कूल खुलेंगे?

फिलहाल प्रशासन ने 2 जनवरी तक ही आदेश जारी किया है। हालांकि, मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। यदि तापमान में और गिरावट आती है, तो जिलाधिकारी इस छुट्टी को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। 

