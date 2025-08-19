Bihar School Exam Date Sheet: बिहार के सरकारी स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की नई डेटशीट...

Bihar School Exam: बिहार के सरकारी स्कूलों एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा पहली से आठवीं के विद्यार्थियों की छमाही परीक्षा के लिए संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जारी रिवाइज्ड टाइम टेबल के अनुसार छमाही परीक्षा का आयोजन 10 से 18 सितंबर 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। परीक्षा कुल 8 दिनों तक चलेगा। पहली परीक्षा 10 सितंबर 2025 और आखिरी परीक्षा 18 सितंबर 2025 को संपन्न होंगे।

मौखिक होंगी इन कक्षाओं की परीक्षाएं

बता दें कि पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों की परीक्षा लिखित रूप में न होकर मौखिक रूप में ली जाएंगी। वहीं कक्षा तीसरी से लेकर आठवीं कक्षा की परीक्षा लिखित रूप में आयोजित होंगी।

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

कक्षा तीसरी से लेकर 8वीं कक्षा की परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। वहीं, सभी परीक्षाएं स्कूल के शिक्षकों द्वारा ही आयोजित की जाएंगी।

टाइम टेबल

विद्यार्थी यहां दी गई तालिका परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जांच सकते हैं-