Bihar School Exam Date Sheet: बिहार के सरकारी स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की नई डेटशीट...

Bihar School Exam: बिहार में कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की संशोधित तिथि जारी कर दी गई है। पहले ये परीक्षाएं 10 से 15 सितंबर तक होनी थीं, जिसे अब बदल दिया गया है। अब परीक्षाएं 10 से 18 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। कक्षा 1 और 2 की परीक्षाएं मौखिक और कक्षा 3 से 8 की परीक्षाएं लिखित होंगी।

Mahima Sharan
Mahima Sharan
Aug 19, 2025, 15:44 IST
Bihar School Exam Date Sheet
Bihar School Exam Date Sheet
Bihar School Exam: बिहार के सरकारी स्कूलों एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा पहली से आठवीं के विद्यार्थियों की छमाही परीक्षा के लिए संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जारी रिवाइज्ड टाइम टेबल के अनुसार छमाही परीक्षा का आयोजन 10 से 18 सितंबर 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। परीक्षा कुल 8 दिनों तक चलेगा। पहली परीक्षा 10 सितंबर 2025 और आखिरी परीक्षा 18 सितंबर 2025 को संपन्न होंगे।

मौखिक होंगी इन कक्षाओं की परीक्षाएं

बता दें कि पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों की परीक्षा लिखित रूप में न होकर मौखिक रूप में ली जाएंगी। वहीं कक्षा तीसरी से लेकर आठवीं कक्षा की परीक्षा लिखित रूप में आयोजित होंगी।

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

कक्षा तीसरी से लेकर 8वीं कक्षा की परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। वहीं, सभी परीक्षाएं स्कूल के शिक्षकों द्वारा ही आयोजित की जाएंगी।

टाइम टेबल

विद्यार्थी यहां दी गई तालिका परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जांच सकते हैं-

परीक्षा की तिथि

विषय- पाली-1

विषय- पाली-2

10 सितंबर 2025

पर्यावरण अध्ययन/ सामाजिक विज्ञान (कक्षा 3 से 8)

विज्ञान (कक्षा 6 से 8)

11 सितंबर 2025

हिंदी द्वितीय भाषा/ अहिन्दी भाषा के लिए (कक्षा 3 से 8) 

गणित (कक्षा 3 से 8)

12 सितंबर 2025

सह शैक्षणिक गतिविधियों का समेकन

सह शैक्षणिक गतिविधियों का समेकन

13 सितंबर 2025

हिंदी/ बांग्ला/ उर्दू (कक्षा 3 से 8)

संस्कृत (कक्षा 6 से 8)

14 सितंबर 2025

सह शैक्षणिक गतिविधियों का समेकन

सह शैक्षणिक गतिविधियों का समेकन

16 सितंबर 2025

अंग्रेजी

(कक्षा 3 से 8)

17 सितंबर 2025

हिंदी/ बांग्ला/ उर्दू (कक्षा 1 व 2)

गणित (कक्षा 1 व 2)

18 सितंबर 2025

अंग्रेजी 

(कक्षा 1 व 2)

परीक्षा के लिए सभी कक्षाओं के प्रश्नपत्र 3 सितंबर तक सभी डीईओ कार्यालयों में उपलब्ध कराने का विवरण साझा किया गया है। इसके बाद, बीईओ 8 सितंबर तक अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराएंगे।

कब होगी परीक्षा की मूल्यांकन और PTM?

परीक्षा संपन्न होने के बाद 20 सितंबर 2025 तक विद्यार्थियों की कॉपियों की जांच पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 28 सितंबर को स्कूलों द्वारा पैरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की जाएगी।

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

