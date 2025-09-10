बढ़ गई BSEB OFSS कक्षा 11वीं के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, जानें कब तक और कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए कक्षा 11वीं में स्पॉट एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ा ही है। जिन छात्रों को पहले राउंड में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया था, अब वे आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। छात्रों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रणाली (OFSS) पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की नई अंतिम तिथि 12 सितंबर, 2025 है।
यह विस्तार साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर और कोमर्शियस जैसे विषयों में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, और यह सुनिश्चित करता है कि पहले के पंजीकरण चरणों के दौरान छूटी हुई समय सीमा या तकनीकी समस्याओं के कारण कोई भी पात्र छात्र छूट न जाए। छात्रों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए और रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अपने चुने हुए +2 स्कूल से संपर्क करना चाहिए।
How to apply for spot admission in class 11: छात्र BSEB OFSS पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं:
OFSS के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए छात्रों को ofssbihar.net पर आधिकारिक OFSS पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
सामान्य आवेदन पत्र (CAF) भरें
व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण दर्ज करें।
पसंदीदा स्ट्रीम चुनें और वरीयता क्रम में अधिकतम 20 कॉलेज चुनें।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
कक्षा 10 की मार्कशीट
पासपोर्ट आकार का फोटो
हस्ताक्षर
OFSS दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन शुल्क का भुगतान करें
आवेदन शुल्क ₹350 है, जो UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या ई-चालान के माध्यम से ऑनलाइन देय है।
जमा करें और पुष्टि करें
फॉर्म और भुगतान पूरा करें, आवेदन जमा करें और रिकॉर्ड के लिए पुष्टिकरण रसीद डाउनलोड करें।
स्ट्रीम और सीट उपलब्धता: छात्रों को आवेदन करने से पहले OFSS पोर्टल पर विभिन्न स्ट्रीम—साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर और कोमर्शियस में सीटों की उपलब्धता की जांच कर लेनी चाहिए। सीट उपलब्धता के आधार पर स्ट्रीम और कॉलेजों को प्राथमिकता देने से आपके मनचाहे 12वीं स्कूल में प्रवेश पाने की संभावना बढ़ सकती है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation