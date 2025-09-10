बढ़ गई BSEB OFSS कक्षा 11वीं के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, जानें कब तक और कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए कक्षा 11वीं में स्पॉट एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ा ही है। जिन छात्रों को पहले राउंड में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया था, अब वे आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। छात्रों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रणाली (OFSS) पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की नई अंतिम तिथि 12 सितंबर, 2025 है।

यह विस्तार साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर और कोमर्शियस जैसे विषयों में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, और यह सुनिश्चित करता है कि पहले के पंजीकरण चरणों के दौरान छूटी हुई समय सीमा या तकनीकी समस्याओं के कारण कोई भी पात्र छात्र छूट न जाए। छात्रों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए और रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अपने चुने हुए +2 स्कूल से संपर्क करना चाहिए।