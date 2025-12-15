RRB NTPC CBT 2 Result 2025 OUT!
CAT 2025 Result Soon: IIM पर जल्द जारी होगी लास्ट आंसर-की और रिजल्ट, MBA के छात्रों के लिए यहां iimcat.ac.in होगी घोषणा

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 15, 2025, 14:59 IST

IIM कोझिकोड द्वारा जल्द ही, CAT 2025 का रिजल्ट और फाइनल आंसर-की जारी होने की उम्मीद है। सभी छात्र स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक iimcat.ac.in पर जाएं।

CAT 2025 Final Answer & Result 2025 Expected Soon
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कोझिकोड, जिसने इस वर्ष एग्जाम आयोजित की थी। यह जल्द ही, CAT 2025 की फाइल आंसर-की और रिजल्ट की घोषणा करने की उम्मीद है। ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, CAT 2025 का रिजल्ट जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। 

प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की विंडो 10 दिसंबर 2025 को बंद हो चुकी है। अब, एग्जाम प्राधिकरण सभी ऑब्जेक्शन की समीक्षा कर रहा है, जिसके बाद लास्ट आंसर-की और रिजल्ट एक साथ ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर घोषित किए जाएंगे।

CAT एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा को लेकर अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। 30 नवंबर को CAT एग्जाम में शामिल हुए छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि आंसर-की और क्वशन पेपर पिछले सप्ताह ही अधिकारियों द्वारा जारी कर दिए गए थे। 

CAT 2025: रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट 

IIM Kozhikode ने ऑफिशियल रिजल्ट की डेट्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के रिजल्ट और एग्जाम प्रक्रिया को देखते हुए, रिजल्ट जल्द ही आने की उम्मीद की जा रही है।

इवेंट  डेट स्टेट्स 
CAT 2025 एग्जाम डेट  30 नवंबर 2025 खत्म 
प्रोविजनल आंसर-की जारी 4 दिसंबर 2025 जारी
ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की लास्ट डेट  10 दिसंबर 2025 समाप्त 
लास्ट आंसर-की जारी दिसंबर 2025 का तीसरा सप्ताह एक्सपेक्टेड
CAT 2025 परिणाम/स्कोरकार्ड 19 से 22 दिसंबर 2025 एक्सपेक्टेड
स्कोरकार्ड की वैधता 31 दिसंबर 2026  

CAT 2025 का स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करें? 

CAT 2025 का रिजल्ट केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होगा। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले CAT 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर "CAT 2025 Scorecard Download" लिंक पर क्लिक करें।
  3. अपना CAT User ID और Password दर्ज करें।
  4. लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर उपलब्ध 'Scorecard' टैब पर क्लिक करें।
  5. CAT 2025 स्कोरकार्ड PDF फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। 
  6. इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर रख लें।
Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge.

    ... Read More

