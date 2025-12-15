CAT 2025 Result Soon: IIM पर जल्द जारी होगी लास्ट आंसर-की और रिजल्ट, MBA के छात्रों के लिए यहां iimcat.ac.in होगी घोषणा

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कोझिकोड, जिसने इस वर्ष एग्जाम आयोजित की थी। यह जल्द ही, CAT 2025 की फाइल आंसर-की और रिजल्ट की घोषणा करने की उम्मीद है। ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, CAT 2025 का रिजल्ट जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है।

प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की विंडो 10 दिसंबर 2025 को बंद हो चुकी है। अब, एग्जाम प्राधिकरण सभी ऑब्जेक्शन की समीक्षा कर रहा है, जिसके बाद लास्ट आंसर-की और रिजल्ट एक साथ ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर घोषित किए जाएंगे।

CAT एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा को लेकर अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। 30 नवंबर को CAT एग्जाम में शामिल हुए छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि आंसर-की और क्वशन पेपर पिछले सप्ताह ही अधिकारियों द्वारा जारी कर दिए गए थे।

CAT 2025: रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट

IIM Kozhikode ने ऑफिशियल रिजल्ट की डेट्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के रिजल्ट और एग्जाम प्रक्रिया को देखते हुए, रिजल्ट जल्द ही आने की उम्मीद की जा रही है।