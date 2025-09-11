छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने बदला स्कूल की टाइमिंग, शनिवार को इस समय पर जाएंगे बच्चे

Chhattisgarh Saturday School Timing Change: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने शनिवार के लिए स्कूलों का नया समय निर्धारित कर दिया है। राज्य में पहली पाली के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगे। प्राथमिक और पूर्व-माध्यमिक कक्षाओं के समय में भी बदलाव किया गया है।

क्या है नई टाइमिंग?

जनसंपर्क विभाग के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दो पालियों में संचालित होने वाले सभी स्कूल, प्राथमिक और पूर्व-माध्यमिक कक्षाएं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और हाई स्कूल और माध्यमिक स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगे। स्कूलों के समय के संबंध में महानदी भवन स्थित स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

हाल ही में, शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की कि 101 स्कूलों में साइंस क्लब स्थापित किए जाएंगे, और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के 200 से अधिक स्कूलों में स्पेस ऑफ सेटेलाइट वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी।