छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने बदला स्कूल की टाइमिंग, शनिवार को इस समय पर जाएंगे बच्चे

Chhattisgarh Saturday School Timing Change: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने शनिवार के लिए स्कूलों का नया समय निर्धारित कर दिया है। राज्य में पहली पाली के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगे। प्राथमिक और पूर्व-माध्यमिक कक्षाओं के समय में भी बदलाव किया गया है।
क्या है नई टाइमिंग?
जनसंपर्क विभाग के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दो पालियों में संचालित होने वाले सभी स्कूल, प्राथमिक और पूर्व-माध्यमिक कक्षाएं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और हाई स्कूल और माध्यमिक स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगे। स्कूलों के समय के संबंध में महानदी भवन स्थित स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
हाल ही में, शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की कि 101 स्कूलों में साइंस क्लब स्थापित किए जाएंगे, और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के 200 से अधिक स्कूलों में स्पेस ऑफ सेटेलाइट वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी।
मिशन अंतरिक्ष को मिलेगा बढ़ावा
ये गतिविधियां स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने, जिज्ञासा को प्रज्वलित करने और नवाचार के लिए 75 दिनों की अवधि में आयोजित की जाएंगी। ये गतिविधियां जिला प्रशासन के 'मिशन अंतरिक्ष' और मुख्यमंत्री द्वारा 'प्रोजेक्ट जय साइंस' के एक भाग के रूप में की जाती हैं। जय साइंस के तहत परियोजनाओं में छात्रों को सशक्त बनाने और आत्मविश्वास बनाने के लिए कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां, प्रतियोगिताएं और नवाचार-आधारित परियोजनाएं शामिल होंगी। जिला प्रशासन ने दो पहलों को शुरू करने के लिए इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड्स (IDYM) फाउंडेशन और विज्ञान भारती (VIBHA) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
