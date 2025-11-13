Happy Children's Day Wishes, Quotes
CISCE Time Table 2026: आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं का डेटशीट cisceboard.org जारी, यहां से करें डाउनलोड

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 13, 2025, 17:09 IST

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) ने आज, 13 नवंबर, 2025 को  ICSE कक्षा 10वीं और ISC कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। सभी छात्र शेडुयल देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cisce.org पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

CISCE has released the ICSE and ISC Class 10th and 12th date sheet today, November 13, 2025
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) ने कक्षा 10वीं (ICSE) और 12वीं (ISC) बोर्ड एग्जाम 2026 की ऑफिशियल डेटशीट जारी कर दी है। सभी छात्र अब ऑफिशियल वेबसाइट cisce.org पर जाकर अपनी कक्षा के अनुसार डेटशीट को डाउनलोड कर सकते हैं।

Important Dates of Exam: ISC 12वीं और ICSE 10वीं की एग्जाम डेट्स 

CISCE ने पिछले साल की तुलना में इस बार एग्जाम की शुरुआत थोड़ी पहले कर दी गई है। डेट्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। 

कक्षा 

एग्जाम शुरू होने की डेट 

एग्जाम खत्म होने की डेट 

ISC (12वीं)

12 फरवरी 2026

6 अप्रैल 2026

ICSE (10वीं)

17 फरवरी 2026

30 मार्च 2026

Direct Link - ICSE and ISC Class 10th and 12th date sheet 

डेटशीट कैसे करें डाउनलोड?

सभी छात्र CISCE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपनी कक्षा के अनुसार डेटशीट को हमारे बताए गए स्टेप्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं स्टेप्स। 

  1. डेटशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cisce.org पर जाएं।
  2. होमपेज पर, 'Notice Board' या 'Examinations' सेक्शन पर जाएं।
  3. 'ICSE/ISC Time Table 2026' या 'Schedule for Board Examinations 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
  4. डेटशीट PDF फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  5. फिर, आप डेटशीट को डाउनलोड कर लें।
Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

