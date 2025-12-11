Delhi Nursery Admission 2026-27: ट्रैफिक और थकान से बच्चों को बचाने के लिए चुनें नजदीकी स्कूल

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में एडमिशन लेने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इसी बीच, शिक्षा विभाग (DoE) ने पेरेंट्स से एक महत्वपूर्ण अपील की है। DoE विभाग ने कहा है कि वे अपने बच्चे के लिए घर के नजदीक स्कूल को पहले चुनें।

यह अपील खास तौर पर छोटे बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को ध्यान में रखकर की गई है, ताकि उन्हें रोजाना लंबी दूरी की यात्रा और शहर के बढ़ते ट्रैफिक के झंझट से बचाया जा सके।

विकासपुरी स्थित ममता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल पल्लवी शर्मा ने कहा कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में पैरेंट्स बच्चों का एडमिशन फॉर्म भरते समय नजदीक स्कूल को पहले चुनें। इससे बच्चे का आने-जाने का समय बचेगा। साथ ही, बढ़ते प्रदूषण से भी वह बचेंगे। स्कूलों में शाम के समय होने वाले खेल से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले सकेगा।

नजदीकी स्कूल का चुनाव करना क्यों जरूरी है?