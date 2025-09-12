IIM CAT Registration 2025: रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख नजदीक, लास्ट डेट से पहले करें अप्लाई

IIM CAT Registration 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कोझिकोड ने कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बेहद ही नजदीक है। अगर आप आईआईएम कैट परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो बिना वक्त बर्बाद किए आवेदन कर दें क्योंकि अप्लाई करने के आखिरी तारीख 13 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक वेबसाअट imcat.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के लिए किन्हीं पांच शहरों का चयन करना होगा।
IIM CAT 2025 Registration: कैसे करें खुद रजिस्ट्रेशन
कैट एग्जाम 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करना बेहद ही सरल है। आप यहां बताए गए चरणों का पालन कर के आवेदन कर सकते हैं।
IIM की आधिकारिक वेबसाइट imcat.ac.in पर जाकर विजिट करें।
होमपेज पर "New Candidate Registration" लिंक सेलेक्ट करें।
मांगी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी जैसे अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि को दर्ज करें।
सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन करके अपलोड करें।
अब निर्धारित परीक्षा शुल्क भरें और फॉर्म सबमिट कर दें।
भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें।
कब आएगा एडमिट कार्ड
कैट परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार 05 नवंबर से 30 नवंबर तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कोझिकोड कैट परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 3 शिफ्ट में 30 नवंबर को करेगा।
फीस में वृद्धि
इस बार कैट एग्जाम में रजिस्ट्रेशन के लिए फीस बढ़ा दी गई है। सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन के लिए 2,600 रुपए का भुगतान करते थे, लेकिन अब 3,000 रुपए राशि देने होगी। वहीं, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 1300 रुपए की फीस का भुगतान करना होगा।
