15 से 29 साल वालों को मिलेगा PM मोदी से बात करने का मौका, देशभर से ऐसे चुने जाएंगे 3000 युवा

VBYLD 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख युवा नेताओं को तैयार करने के लिए मिशन विकासशील भारत युवा नेता संवाद (VBYLD) का दूसरा संस्करण शुरू करने की पहल की है। इस कार्यक्रम में स्कूल-कॉलेजों के सभी छात्र हिस्सा ले सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया का कहना है कि 'इस योजना का उद्देश्य बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ना है। इससे 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को एक राष्ट्रीय मंच दिया जाएगा, जिससे वे अपने विचार और सपने सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। पीएम मोदी का मनना है कि इससे एक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदार बनेगी।
इसी उद्देश्य के साथ, 2025 में नई सोच और नए स्वरूप के साथ राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत हुई है। इसे विकासशील भारत युवा नेता संवाद (VBYLD) नाम दिया गया। इसका दूसरा संस्करण 2026 में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के बाद 3000 युवाओं का चयन किया जाएगा।
VBYLD 2026 के लिए पंजीकरण कैसे करें?
इसके लिए युवाओं को एक प्रतियोगिता में शामिल होना पड़ेगा।
क्विज़ राउंड पंजीकरण के लिए आपको माई भारत पोर्टल mybharat.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्विज़ राउंड के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2025 है।
विदेश से भी हिस्सा लेंगे युवा
कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले 10 से 12 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसमें कुल 3,000 चयनित प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। इस बार कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय युवाओं की भी भागीदारी होगी। इसमें विदेश मंत्रालय की पहल, नो इंडिया प्रोग्राम के 80 युवा और बिम्सटेक देशों के 20 प्रतिनिधि शामिल होंगे।
वीबीवाईएलडी 2026 के लिए प्रतियोगिताओं का विषय क्या है?
डिज़ाइन फॉर भारत - यह एक राष्ट्रीय डिज़ाइन चुनौती होगी, जिसके कई चरण होंगे। यह विकसित भारत @ 2047 के विज़न से जुड़ा होगा।
टेक फॉर विकसित भारत। सामाजिक उद्देश्य के लिए हैक- यह एक हैकाथॉन होगा, जिसमें विभिन्न चरणों में प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान और प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे। इसका विषय "विकसित भारत @ 2047" होगा।
वीबीवाईएलडी चयन के लिए प्रतियोगिता कैसी होगी?
राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं चयनित नोडल संस्थानों में आयोजित की जाएंगी।
राष्ट्रीय स्तर पर, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से तीन-तीन सदस्यों वाली टीमें भाग लेंगी।
कुल 100 प्रतिभागी हैकाथॉन और डिजाइन चैलेंज के राष्ट्रीय फाइनल में पहुंचेंगे और अपने नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे।
Viksit Bharat Challenge Track- 4 चरणों में इस प्रकार होगा
देखें राज्य स्तर पर कैसे चुने जाएं 1500 प्रतिभागी
|
चरण
|
कार्यक्रम
|
शेड्यूल
|
चरण I (Digital)
|
क्विज
|
1 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025
|
चरण II (Digital)
|
निबंध कंपटीशन
|
23 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025
|
चरण III (In-person)
|
PPT चैलेंज (राज्य स्तर पर होगी आयोजित)
|
24 नवंबर से 8 दिसंबर 2025
|
चरण IV (In-person)
|
Viksit Bharat Championship, नेशनल यूथ फेस्टिवल, नई दिल्ली
|
10 से 12 जनवरी 2026
Cultural & Design Track- 3 चरणों में इस प्रकार होगा
इस ट्रैक में युवाओं को डिबेट, स्टोरी राइटिंग, पेंटिग, फॉक सॉग्स, फॉक डांस, पोयम राइटिंग, इनोवेशन जैसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना होगा। इसमें हर राज्य/केंद्र से किसी एक प्रदेश को चुना जाएगा। इस ट्रैक में करीब 1000 प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर शामिल होंगे।
|
जिला स्तर
|
1 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025
|
राज्य स्तर
|
10 नवंबर से 1 दिसंबर 2025
|
राष्ट्रीय स्तर
|
10 से 12 जनवरी 2026
