AIIMS CRE City Slip 2025: ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जारी, यहां 24 और 25 अगस्त की परीक्षा के शहर की जानकारी देखें

AIIMS CRE City Slip 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर AIIMS CRE सिटी स्लिप 2025 जारी कर दी है। AIIMS प्रतियोगी भर्ती परीक्षा (CRE) 2025 का आयोजन 25 अगस्त और 26 अगस्त, 2025 को किया जाना है। जिन Candidates ने ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भर दिया है, वे अपने Registration नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके अपने परीक्षा के शहर की जानकारी देख सकते हैं।

AIIMS CRE सिटी स्लिप 2025 से उम्मीदवार को अपने परीक्षा के शहर की जानकारी देखने में मदद मिलती है। इससे वे अपनी यात्रा और रहने की योजना बना सकते हैं। AIIMS ने परीक्षा का शहर उम्मीदवार द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर दिया है।

AIIMS CRE City Slip 2025: एक्टिव लिंक

AIIMS CRE परीक्षा 2025 का आयोजन 25 और 26 अगस्त, 2025 को कई शहरों में किया जाएगा। AIIMS ने परीक्षा का शहर, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर दिया है। AIIMS CRE सिटी स्लिप 2025 में परीक्षा के शहर की जानकारी होती है और यह परीक्षा के लिए मान्य नहीं है। AIIMS परीक्षा से 2/3 दिन पहले अलग से AIIMS CRE एडमिट कार्ड जारी करेगा। AIIMS CRE सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: