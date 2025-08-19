AIIMS CRE City Slip 2025: ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जारी, यहां 24 और 25 अगस्त की परीक्षा के शहर की जानकारी देखें

AIIMS CRE City Slip 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर AIIMS CRE सिटी स्लिप 2025 जारी कर दी है। AIIMS प्रतियोगी भर्ती परीक्षा (CRE) 2025 का आयोजन 25 अगस्त और 26 अगस्त, 2025 को किया जाना है। जिन Candidates ने ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भर दिया है, वे अपने Registration नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके अपने परीक्षा के शहर की जानकारी देख सकते हैं।
AIIMS CRE सिटी स्लिप 2025 से उम्मीदवार को अपने परीक्षा के शहर की जानकारी देखने में मदद मिलती है। इससे वे अपनी यात्रा और रहने की योजना बना सकते हैं। AIIMS ने परीक्षा का शहर उम्मीदवार द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर दिया है।
AIIMS CRE City Slip 2025: एक्टिव लिंक
AIIMS CRE परीक्षा 2025 का आयोजन 25 और 26 अगस्त, 2025 को कई शहरों में किया जाएगा। AIIMS ने परीक्षा का शहर, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर दिया है। AIIMS CRE सिटी स्लिप 2025 में परीक्षा के शहर की जानकारी होती है और यह परीक्षा के लिए मान्य नहीं है। AIIMS परीक्षा से 2/3 दिन पहले अलग से AIIMS CRE एडमिट कार्ड जारी करेगा। AIIMS CRE सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
|
AIIMS CRE City Slip 2025
AIIMS CRE City Slip 2025: महत्वपूर्ण विवरण
AIIMS 25 और 26 अगस्त, 2025 को सामान्य भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित करेगा। AIIMS ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर सिटी स्लिप डाउनलोड करने का लिंक सक्रिय कर दिया है। AIIMS CRE सिटी स्लिप 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:
|
पहलू
|
विवरण
|
संगठन
|
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)
|
परीक्षा का नाम
|
एम्स सीआरई 2025
|
कुल रिक्तियां
|
3000+
|
परीक्षा तिथियां
|
25 और 26 अगस्त, 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
कंप्यूटर आधारित परीक्षण
कौशल परीक्षण
दस्तावेज़ सत्यापन
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
aiimsexams.ac.in
Bihar Associate Professor 2025: बीपीएससी 539 पदों के लिए आवेदन शुरू, जरूरी डॉक्यूमेंट्स सहित डिटेल जानें
AIIMS CRE सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 कैसे डाउनलोड करें?
जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भर दिया है, वे अब अपने Registration नंबर और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करके परीक्षा के शहर की जानकारी देख सकते हैं। AIIMS CRE सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।
- होमपेज पर, 'रिक्रूटमेंट' बटन पर क्लिक करें।
- अब “कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन” बटन पर क्लिक करें।
- अब मौजूदा Registration नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- AIIMS CRE 2205 सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- जानकारी की जांच करें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation