Bihar BTSC Staff Nurse Answer Key 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने विज्ञापन संख्या 23/2025 के तहत BTSC स्टाफ नर्स उत्तर कुंजी 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने बीटीएससी स्टाफ नर्स परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक पोर्टल btsc.bihar.gov.in पर लॉग इन करके अनंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं और आवश्यक होने पर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने का डायरेक्ट लिंक आज, 8 अगस्त से एक्टिव हो गया है।

ByVijay Pratap Singh
Aug 8, 2025, 12:41 IST
Bihar BTSC Staff Nurse Answer Key 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह उत्तर कुंजी विज्ञापन संख्या 23/2025 के अंतर्गत निकाली गई भर्ती से संबंधित है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर लॉग इन करके अपनी उत्तर कुंजी देख सकते हैं।

आयोग ने उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी प्रदान किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 8 अगस्त 2025 से ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट लिंक आधिकारिक पोर्टल पर सक्रिय है। यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित शुल्क का भुगतान कर 8 अगस्त से 11 अगस्त 2025 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

BTSC Staff Nurse Answer Key 2025 PDF Download Link

बीटीएससी स्टाफ नर्स उत्तर कुंजी 2025 का डाउनलोड लिंक 8 अगस्त 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय है। उम्मीदवार लॉग इन करके अनंतिम उत्तर कुंजी और अपना प्रश्न पत्र देख सकते हैं। उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स उत्तर कुंजी 2025 Notice PDF

यहां क्लिक करें

Bihar BTSC Staff Nurse Answer Key Login Link

यहां क्लिक करें

बीटीएससी स्टाफ नर्स उत्तर कुंजी 2025- हाइलाइट्स

अनंतिम बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट www.btsc.bihar.gov.in पर जारी कर दी गई हैं। उम्मीदवार 11 अगस्त 2025 तक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद, आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम ऑनलाइन प्रकाशित करेगा। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं।

संगठन का नाम बिहार तकनीकी सेवा आयोग
पद का नाम स्टाफ नर्स
कुल रिक्तियों की संख्या 11,389
आपत्ति दर्ज करने की तिथि 8 अगस्त से 11 अगस्त 2025
परीक्षा तिथि 30, 31 जुलाई तथा 1 और 3 अगस्त 2025
आधिकारिक वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in

कैसे डाउनलोड करें BTSC स्टाफ नर्स उत्तर कुंजी 2025?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपनी उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर ‘BTSC Staff Nurse Answer Key 2025’ लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

  4. उत्तर कुंजी स्क्रीन पर दिख जाएगी, इसे डाउनलोड करें और प्रिंट ले लें।

BTSC स्टाफ नर्स उत्तर कुंजी 2025: आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया

  • लॉगिन करने के बाद ‘Objection’ सेक्शन पर जाएं।

  • संबंधित प्रश्न और उत्तर चुनें, और अपना प्रमाण अपलोड करें।

  • आवश्यक शुल्क का भुगतान करके सबमिट करें।

BTSC Staff Nurse Answer Key 2025 Raise Objection Link 

Bihar BTSC Staff Nurse Answer Key 2025 Marking Scheme क्या है?

बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स की परीक्षा ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित) होती है। इसमें 100 सवाल होते हैं और कुल 100 अंक होते हैं। हर सही जवाब पर 1 अंक मिलता है और हर गलत जवाब पर 0.25 अंक काटे जाते हैं।

  1. सही जवाब: +1 अंक
  2. गलत जवाब: -0.25 अंक
  3. कुल अंक: 100

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University.

