Bihar BTSC Staff Nurse Answer Key 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह उत्तर कुंजी विज्ञापन संख्या 23/2025 के अंतर्गत निकाली गई भर्ती से संबंधित है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर लॉग इन करके अपनी उत्तर कुंजी देख सकते हैं।

आयोग ने उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी प्रदान किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 8 अगस्त 2025 से ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट लिंक आधिकारिक पोर्टल पर सक्रिय है। यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित शुल्क का भुगतान कर 8 अगस्त से 11 अगस्त 2025 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

BTSC Staff Nurse Answer Key 2025 PDF Download Link

बीटीएससी स्टाफ नर्स उत्तर कुंजी 2025 का डाउनलोड लिंक 8 अगस्त 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय है। उम्मीदवार लॉग इन करके अनंतिम उत्तर कुंजी और अपना प्रश्न पत्र देख सकते हैं। उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।