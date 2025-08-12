Bihar Police Constable Answer Key 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी जल्द, csbc.bihar.gov.in पर मिलेगा रिस्पॉन्स शीट PDF लिंक

Bihar Police Constable Answer Key 2025: केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) यानी CSBC जल्द ही बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी करने वाला है। इस भर्ती अभियान के तहत राज्यभर में कुल 19,838 कांस्टेबल पदों को भरा जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को तय समय सीमा के भीतर आपत्तियां दर्ज करने का मौका मिलेगा। आपत्तियां ऑनलाइन मोड में स्वीकार की जाएंगी और प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। उत्तर कुंजी के आधार पर ही उम्मीदवारों के उत्तरों की जांच होगी और अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा।