Bihar Police Constable Answer Key 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी जल्द, csbc.bihar.gov.in पर मिलेगा रिस्पॉन्स शीट PDF लिंक

Bihar Police Constable Answer Key 2025: केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) यानी CSBC जल्द ही बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी करने वाला है। इस भर्ती अभियान के तहत राज्यभर में कुल 19,838 कांस्टेबल पदों को भरा जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।
उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को तय समय सीमा के भीतर आपत्तियां दर्ज करने का मौका मिलेगा। आपत्तियां ऑनलाइन मोड में स्वीकार की जाएंगी और प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। उत्तर कुंजी के आधार पर ही उम्मीदवारों के उत्तरों की जांच होगी और अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा।
Bihar Police Constable Answer Key 2025 PDF- बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा हाइलाइट्स
बिहार पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025 जल्द CSBC की वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जारी होगी। यह भर्ती राज्य में 19,838 पदों के लिए है। उम्मीदवार उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। अंतिम परिणाम इन्हीं के आधार पर तैयार होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की सभी मुख्य जानकारियां नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती हैं।
|
हाइलाइट्स
|
विवरण
|
भर्ती संगठन
|
केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार (CSBC)
|
पद का नाम
|
बिहार पुलिस कांस्टेबल
|
कुल पद
|
19,838
|
परीक्षा वर्ष
|
2025
|
उत्तर कुंजी जारी होने की तारीख
|
अगस्त 2025 (अपेक्षित)
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
csbc.bihar.gov.in
|
उत्तर कुंजी प्रारूप
|
|
आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया
|
ऑनलाइन, निर्धारित शुल्क के साथ
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET), दस्तावेज़ सत्यापन
बिहार पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार बिहार पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने के लिए आसान स्टेप्स यहां से प्राप्त करें:
-
सबसे पहले CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर “Bihar Police Constable Answer Key 2025” से जुड़ा लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।
-
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके लॉगिन करें।
-
स्क्रीन पर आपकी उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट PDF दिखाई देगी।
-
इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट लेकर सुरक्षित रखें।
Bihar Police Answer Key 2025: ऐसे कैलकुलेट करें अपना स्कोर
बिहार पुलिस आंसर-की आने के बाद, सबसे पहले अपने सही उत्तर गिनकर लिख लें। फिर, गलत और छोड़े गए प्रश्नों की संख्या भी नोट करें। सही उत्तरों के कुल अंक जोड़ें और गलत उत्तरों के लिए निगेटिव मार्किंग के अंक घटा दें। जो अंक बचेंगे, वही आपका अनुमानित स्कोर होगा।
