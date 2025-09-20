Bihar Sakshamta Pariksha 4th Admit Card 2025: BSEB बिहार सक्षमता परीक्षा 4 एडमिट कार्ड कल, secondary.biharboardonline.com से करें डाउनलोड हॉल टिकट

BSEB Bihar Sakshamta Pariksha CTT 4th Admit Card 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) बिहार सक्षमता परीक्षा 4 का एडमिट कार्ड 2025 कल 21 सितंबर को ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com और biharboardonline.com पर जारी होगा। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण भर कर अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकेंगे। इस वर्ष बिहार सक्षमता परीक्षा 24 सितंबर 2025 को बापू परीक्षा परिसर (ब्लॉक-सी), कुम्हरार, पटना में आयोजित होगी। बिना बिहार सक्षमता परीक्षा 4th एडमिट कार्ड 2025 के परीक्षा हॉल में प्रवेश संभव नहीं होगा।

बिहार सक्षमता परीक्षा 4th एडमिट कार्ड 2025- हाइलाइट्स

बीएसईबी सक्षमता परीक्षा बिहार के स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों की योग्यता की जांच के लिए होती है। इसका चौथा चरण (CTT 2025 फेज 4) 24 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में होगा। बिहार सक्षमता परीक्षा चरण 4 से जुड़ी सारी जानकारी आप नीचे दिए तालिका में देख सकते हैं।