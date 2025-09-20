Bihar Sakshamta Pariksha 4th Admit Card 2025: BSEB बिहार सक्षमता परीक्षा 4 एडमिट कार्ड कल, secondary.biharboardonline.com से करें डाउनलोड हॉल टिकट

BSEB Bihar Sakshamta Pariksha CTT 4th Admit Card 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) बिहार सक्षमता परीक्षा 4 का एडमिट कार्ड 2025 कल 21 सितंबर को ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com और biharboardonline.com पर जारी होगा। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण भर कर अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकेंगे। इस वर्ष बिहार सक्षमता परीक्षा 24 सितंबर 2025 को बापू परीक्षा परिसर (ब्लॉक-सी), कुम्हरार, पटना में आयोजित होगी। बिना बिहार सक्षमता परीक्षा 4th एडमिट कार्ड 2025 के परीक्षा हॉल में प्रवेश संभव नहीं होगा।
स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा (CTT), 2025 (चतुर्थ) का प्रवेश पत्र निर्गत करने तथा परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना।#BSEB#BiharBoard#Bihar#CTT pic.twitter.com/8s6qsAfbWD— Bihar School Examination Board (@officialbseb) September 19, 2025
बिहार सक्षमता परीक्षा 4th एडमिट कार्ड 2025- हाइलाइट्स
बीएसईबी सक्षमता परीक्षा बिहार के स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों की योग्यता की जांच के लिए होती है। इसका चौथा चरण (CTT 2025 फेज 4) 24 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में होगा। बिहार सक्षमता परीक्षा चरण 4 से जुड़ी सारी जानकारी आप नीचे दिए तालिका में देख सकते हैं।
|
बोर्ड का नाम
|
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB)
|
परीक्षा का नाम
|
स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु दक्षता परीक्षा – (CTT) 2025 चौथा चरण
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
21 सितम्बर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
secondary.biharboardonline.com
BSEB Bihar Sakshamta Pariksha 4th Admit Card 2025 Download Link
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा सक्षम्ता परीक्षा CTT 4th एडमिट कार्ड 2025 को 21 सितम्बर 2025 को जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी इसे आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com और biharboardonline.com से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 24 सितम्बर 2025 को आयोजित होगी। एडमिट कार्ड लिंक जल्द ही एक्टिव होगा। परीक्षार्थी अपना लॉगिन विवरण दर्ज करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
|
Sakshamta Pariksha CTT 4th Admit Card 2025 Link
secondary.biharboardonline.com admit card: बीएसईबी बिहार सक्षमता परीक्षा 4 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सरल स्टेप्स फॉलो करें:
-
सबसे पहले ब्राउज़र में जाएं और ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com खोलें।
-
होम पेज पर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक या “Sakshamta Pariksha 4th Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।
-
अब लॉगिन पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या या आवेदन संख्या और जन्मतिथि (Date of Birth) सही-सही दर्ज करनी होगी।
-
विवरण भरने के बाद सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करें।
-
आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा। इसे डाउनलोड (Download) करके अपने सिस्टम या मोबाइल में सेव कर लें।
-
एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल लें और परीक्षा के दिन अपने साथ रखें।
