BDL MT Recruitment 2025: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर निकली भर्ती, यहाँ चेक करें योग्यता

BDL MT Recruitment 2025: भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, और अलग-अलग फील्ड में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये एक शानदार मौका है.इस रिक्ति के जरिये 80 पदों पर भर्ती की जानी है. योग्य उम्मीदवार 3 दिसम्बर से 29 दिसम्बर तक ऑफिसियल वेबसाइट https://bdl-india.in/ पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
BDL मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025 के तहत मैनेजमेंट ट्रेनी का सिलेक्शन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा।
BDL MT Recruitment 2025: हाईलाइट्स
BDL रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ज़रूरी तारीखें BDL MT नोटिफिकेशन 2025 के साथ जारी कर दी गई हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 3 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया है। कैंडिडेट 29 दिसंबर 2025 शाम 4 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा 11 जनवरी 2026 को होगी।
|
आर्गेनाइजेशन
|
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL
|
रिक्ति का नाम
|
मैनेजमेंट ट्रेनी
|
रिक्तियों की संख्या
|
80
|
आवेदन शुरू होने की तिथि
|
3 दिसम्बर 2025
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
29 दिसम्बर 2025
|
परीक्षा की तिथि
|
11 जनवरी 2025
|
ऑफिसियल वेबसाइट
|
https://bdl-india.in
BDL मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025 एलिजिबिलिटी
BDL MT रिक्रूटमेंट 2025 के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की उम्र और एजुकेशनल ज़रूरतें नीचे दी गई हैं। ये क्वालिफिकेशन ज़रूरी हैं; अगर वे इसके बारे में गलत जानकारी देते हैं, तो उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/CS/मेटालर्जी/सिविल/केमिकल या इसके बराबर के सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री या 5 साल की इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी डिग्री।
-
MT (फाइनेंस): ICAI (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स) का फाइनल एग्जाम पास या ICWAI/ICAI (कॉस्ट अकाउंटेंट्स) का फाइनल एग्जाम पास या किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूट से फाइनेंस में फर्स्ट क्लास MBA/PG डिप्लोमा (2 साल)।
-
MT (ह्यूमन रिसोर्सेज): HR, PM & IR, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल साइंस, सोशल वेलफेयर, या सोशल वर्क (2 साल का प्रोग्राम) में फर्स्ट क्लास MBA / PG डिप्लोमा / PG डिग्री।
BDL MT Recruitment 2025: आवेदन प्रक्रिया
-
BDL की ऑफिशियल वेबसाइट https://bdl-india.in/ पर जाएं।
-
होमपेज पर, करियर टैब पर जाएं और “Please find the link for online registration vide Advt No.2025-4” लिंक पर क्लिक करें।
-
कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें और पर्सनल डिटेल्स और क्वालिफिकेशन डिटेल्स के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें।
-
फोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन की हुई इमेज अपलोड करें।
-
इमेज सिर्फ jpg/jpeg फॉर्मेट में होनी चाहिए। फोटो इमेज का साइज 50 kb से 150 kb के बीच होना चाहिए।
-
सिग्नेचर इमेज का साइज 20 kb से 50 kb के बीच होना चाहिए।
-
डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई कॉपी का साइज 150 kb से 1 mb होना चाहिए।
-
ऑनलाइन पेमेंट मोड से फीस पे करें।
-
इस कॉपी का प्रिंटआउट लें और इसे भविष्य के लिए सेव कर लें।
-
कैंडिडेट सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकते हैं; सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन एडिट नहीं किए जा सकते।
-
अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप को सेव और प्रिंट कर लें।
