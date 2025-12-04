BDL MT Recruitment 2025: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर निकली भर्ती, यहाँ चेक करें योग्यता

BDL MT Recruitment 2025: भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, और अलग-अलग फील्ड में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये एक शानदार मौका है.इस रिक्ति के जरिये 80 पदों पर भर्ती की जानी है. योग्य उम्मीदवार 3 दिसम्बर से 29 दिसम्बर तक ऑफिसियल वेबसाइट https://bdl-india.in/ पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।

BDL मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025 के तहत मैनेजमेंट ट्रेनी का सिलेक्शन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा।

BDL MT Recruitment 2025: हाईलाइट्स

BDL रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ज़रूरी तारीखें BDL MT नोटिफिकेशन 2025 के साथ जारी कर दी गई हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 3 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया है। कैंडिडेट 29 दिसंबर 2025 शाम 4 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा 11 जनवरी 2026 को होगी।