BSEB Bihar Sakshamta Pariksha 3 Answer Key 2025 OUT: बिहार सक्षमता परीक्षा उत्तर कुंजी जारी, ये रहा Direct Link

BSEB Bihar Sakshamta Pariksha 3 Answer Key 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार सक्षमता परीक्षा 3 की उत्तर कुंजी 2025 आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। यह परीक्षा 24 से 25 जुलाई 2025 के बीच आयोजित हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। अब अभ्यर्थी अपनी रिस्पॉन्स शीट और उत्तर कुंजी secondary.biharboardonline.com एवं cdn3.digialm.com पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीदवारों को इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा, जिसके बाद वे पीडीएफ फॉर्मेट में उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है, तो वे 13 से 15 अगस्त के बीच ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। हर प्रश्न के लिए 50 रुपये शुल्क जमा करना होगा। BSEB द्वारा आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल उत्तर कुंजी और परिणाम जारी किए जाएंगे। बिहार जीविका सिलेबस 2025: नया बिहार जीविका पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न PDF डाउनलोड करें

Bihar Sakshamta Pariksha 3 Answer Key 2025 Link बिहार सक्षमता परीक्षा (Bihar Sakshamta Pariksha 3.0) 2025 के उत्तर कुंजी के लिए आधिकारिक लिंक एक्टिव कर दिया गया है। लिंक secondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध है। उम्मीदवार को उत्तर कुंजी देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। Bihar Sakshamta Pariksha 3 Answer Key PDF Link यहां क्लिक करें बिहार सक्षमता परीक्षा 3 परीक्षा उत्तर कुंजी 2025-हाइलाइट्स बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSEB) ने योग्य उम्मीदवारों के लिए बिहार साक्षरता परीक्षा तृतीय चरण 2025 आयोजित की है। अब परीक्षा की उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड करके अपने स्कोर की जांच कर सकते हैं। बिहार सक्षमता परीक्षा 3.0 से जुड़े सभी मुख्य हाइलाइट्स नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

विवरण जानकारी परीक्षा का नाम बिहार सक्षमता परीक्षा 2025 चरण III संचालन निकाय का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिहार (BSEB) परीक्षा तिथि 24-25 जुलाई 2025 उत्तर कुंजी जारी आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com Bihar Sakshamta Pariksha 3 Answer Key 2025 Kaise Download Kare? बीएसईबी बिहार सक्षमता परीक्षा 3 उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने का आसान तरीका नीचे दिया गया है जिसे देखकर आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: secondary.biharboardonline.com या cdn3.digialm.com

होम पेज पर “Bihar Sakshamta Pariksha 3 Answer Key 2025” लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

लॉगिन करने के बाद आपकी रिस्पॉन्स शीट और उत्तर कुंजी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी।

PDF डाउनलोड करें और भविष्य में संदर्भ के लिए सेव कर लें।

यदि किसी उत्तर पर आपत्ति है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।