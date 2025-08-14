Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
BSEB Bihar Sakshamta Pariksha 3 Answer Key 2025 OUT: बिहार सक्षमता परीक्षा उत्तर कुंजी जारी, ये रहा Direct Link

BSEB Bihar Sakshamta Pariksha 3 Answer Key 2025 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा बिहार सक्षमता परीक्षा 24 से 25 जुलाई 2025 में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के लिए उत्तर कुंजी secondary.biharboardonline.com और cdn3.digialm.com आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

ByVijay Pratap Singh
Aug 14, 2025, 10:29 IST
BSEB Bihar Sakshamta Pariksha 3 Answer Key 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार सक्षमता परीक्षा 3 की उत्तर कुंजी 2025 आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। यह परीक्षा 24 से 25 जुलाई 2025 के बीच आयोजित हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। अब अभ्यर्थी अपनी रिस्पॉन्स शीट और उत्तर कुंजी secondary.biharboardonline.com एवं cdn3.digialm.com पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीदवारों को इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा, जिसके बाद वे पीडीएफ फॉर्मेट में उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है, तो वे 13 से 15 अगस्त के बीच ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। हर प्रश्न के लिए 50 रुपये शुल्क जमा करना होगा। BSEB द्वारा आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल उत्तर कुंजी और परिणाम जारी किए जाएंगे।

बिहार जीविका सिलेबस 2025: नया बिहार जीविका पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न PDF डाउनलोड करें

Bihar Sakshamta Pariksha 3 Answer Key 2025 Link

बिहार सक्षमता परीक्षा (Bihar Sakshamta Pariksha 3.0) 2025 के उत्तर कुंजी के लिए आधिकारिक लिंक एक्टिव कर दिया गया है। लिंक secondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध है। उम्मीदवार को उत्तर कुंजी देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

Bihar Sakshamta Pariksha 3 Answer Key PDF Link

यहां क्लिक करें

Screenshot 2025-08-14 102815

बिहार सक्षमता परीक्षा 3 परीक्षा उत्तर कुंजी 2025-हाइलाइट्स

बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSEB) ने योग्य उम्मीदवारों के लिए बिहार साक्षरता परीक्षा तृतीय चरण 2025 आयोजित की है। अब परीक्षा की उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड करके अपने स्कोर की जांच कर सकते हैं। बिहार सक्षमता परीक्षा 3.0 से जुड़े सभी मुख्य हाइलाइट्स नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

विवरणजानकारी
परीक्षा का नाम बिहार सक्षमता परीक्षा 2025 चरण III
संचालन निकाय का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिहार (BSEB)
परीक्षा तिथि 24-25 जुलाई 2025
उत्तर कुंजी जारी
आधिकारिक वेबसाइट  secondary.biharboardonline.com

Bihar Sakshamta Pariksha 3 Answer Key 2025 Kaise Download Kare?

बीएसईबी बिहार सक्षमता परीक्षा 3 उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने का आसान तरीका नीचे दिया गया है जिसे देखकर आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: secondary.biharboardonline.com या cdn3.digialm.com

  • होम पेज पर “Bihar Sakshamta Pariksha 3 Answer Key 2025” लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें।

  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
    लॉगिन करने के बाद आपकी रिस्पॉन्स शीट और उत्तर कुंजी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी।

  • PDF डाउनलोड करें और भविष्य में संदर्भ के लिए सेव कर लें।

  • यदि किसी उत्तर पर आपत्ति है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

Bihar Sakshamta Pariksha 3 Answer Key 2025 Objection दर्ज कैसे करें?

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार सक्षमता परीक्षा 2025 फेज 3 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थियों को अपनी आपत्ति ऑनलाइन 13 से 15 अगस्त 2025 के बीच दर्ज करने का भी अवसर दिया गया है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर गलत लगता है, तो अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सही प्रमाण के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। BSEB इन आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी में आवश्यक सुधार करेगा।

ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का आसान तरीका यहां देखें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाएं।

  2. होम पेज पर Click here to apply for Sakshamta - 3, Exam 2025 Objection  लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपना रोल नंबर, पासवर्ड और अन्य विवरण भरें।

  4. उस प्रश्न को चुनें जिस पर आपत्ति है।

  5. सही उत्तर का प्रमाण (डॉक्यूमेंट या लिंक) अपलोड करें।

  6. निर्धारित आपत्ति शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

  7. सबमिट करने के बाद रसीद डाउनलोड कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

